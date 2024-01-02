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العلماء الروس يطورون أدوية تعتمد على البكتيريا النافعة لمعالجة الجروح

الصحة

العلماء الروس يطورون أدوية تعتمد على البكتيريا النافعة لمعالجة الجروح
Legion-Media
صورة تعبيرية
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يجري العلماء في جامعة تيومين الطبية في روسيا دراسات على البكتيريا النافعة أو ما يعرف بالبيفيدوبكتريا، لتطوير أدوية جديدة لمعالجة الجروح والحروق.

وجاء في منشور لمجلة" المناعة الطبية" الروسية:"أجرى العلماء في جامعة تيومين الطبية الروسية دراسات على بكتيريا Bifidobacterium لمعرفة تأثيراتها على خلايا الجلد البشري، وتبين لهم أن المنتجات التي تحوي على هذه البكتيريا يمكنها تعزيز عمليات الشفاء من الجروح والحروق، ويمكن تطوير بخاخات ومراهم طبية على أساسها".

وأشار الخبراء في الجامعة إلى أن الدور الرئيسي يعود إلى الخلايا الليفية - خلايا الجلد التي تصنع الكولاجين والإيلاستين وحمض الهيالورونيك وغيرها من المكونات الهامة المسؤولة عن صلابة ومرونة الجلد، وتبين أن البيفيدوبكتريا لها تأثير إيجابي على هذا النوع من الخلايا.

ومن جهتها قالت الأستاذة المساعدة في مختبرات علم الأحياء في الجامعة، يلينا كوستولموفا:"يمكن استعمال المركبات التي تحوي على بكتيريا Bifidobacterium bifidum لتسريع عمليات شفاء الندبات الناجمة عن الجروح والحروق المختلفة، الدراسات التي نجريها ستساعد على فهم آليات التأثير المناعي للبكتيريا على عمليات السفاء في الجسم البشري، وبناء عليها يمكن تطوير العديد من أنواع الأدوية.

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وتوجد حاليا العديد من أنواع الأدوية التي تحوي على البيفيدوبكتريا والتي تستخدم لتحسين عمل الأمعاء وتحسين مناعة الجسم بشكل عام.

المصدر: فيستي

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