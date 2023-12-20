مشروبات مفيدة للصحة في الشتاء

كشفت الدكتورة داريا أوتيوموفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، المشروبات "الشتوية" المفيدة للصحة.





وتشير الدكتورة في حديث لـ RT إلى أن أحد هذه المشروبات هو الشاي مع القرفة، ومع القرنفل والبهارات السوداء العطرية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة.

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ووفقا للطبيبة، فإن الزنجبيل والعسل مع الليمون يحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين В، ما يعني أن إضافتها إلى المشروب سيساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية منظومة المناعة في الجسم.

وتقول: "يمكن أيضا تحضير شاي الأعشاب باستخدام إكليل الجبل والنعناع والقنفذية الأرجوانية- يحفز إكليل الجبل وظائف الكلى ويساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية. أما النعناع فله تأثير مضاد للالتهابات والميكروبات ويحفز إفراز الصفراء. وتحتوي القنفذية الأرجوانية على فيتامينات A و C و E، التي تساعد على تسريع عملية تجدد أنسجة الجسم التالفة".

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والمشروب الآخر المفيد وفقا للدكتورة هو الشوكولاتة الساخنة مع العسل والقرفة.

وتقول: "تحتوي الشوكولاتة الساخنة على حبوب الكاكاو التي تحتوي على مضادات الأكسدة والحديد والفوسفور - وبفضل هذا، تنشأ للمشروب خصائص مضادة للفيروسات، وينشط الدماغ ويحسن المزاج".

وتنصح الطبيبة بإعداد نبيذ عطري خالي من الكحول يعتمد على عصير الكمثرى مع إضافة القرفة والقرنفل واليانسون النجمي.

وتضيف: "يحتوي عصير الكمثرى على نسبة عالية من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى احتوائه على السوربيتول الذي له تأثير مفرز الصفراء، وفيتامين В7 المفيد للبشرة والشعر والأظافر. أما اليانسون النجمي فيحتوي على فيتامينات А وС والفوسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، ما يعطي للمشروب خصائص مهدئة ومعززة للمناعة ومضادة للالتهابات".

ووفقا لها، الاعتقاد الشائع أن الكحول يمنح الجسم الشعور بالدفء أثناء البرد ليس سوى مجرد كذبة.

وتقول: "يساعد الكحول على توسيع الأوعية الدموية السطحية، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم. وبسبب هذا، يفقد الجسم الحرارة بشكل أسرع. لذلك فإن شرب الكحول في الشتاء أمر خطير".

المصدر: RT