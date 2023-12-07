أنواع الشاي الأكثر فائدة للصحة

الشاي، أحد أكثر المشروبات انتشارا في العالم، فهو لا يروي العطش فقط، بل له العديد من الخصائص المفيدة. وهناك أنواع عديدة من الشاي.

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ووفقا للخبراء أكثر أنواع الشاي فائدة للصحة هي:

1 - شاي الكركديه (شاي كجرات)، شاي من زهور الورد السوداني المجففة، الذي يطلق عليه اسم "مشروب الفراعنة". هذا الشاي يمنع الخرف ويخفض حرارة الجسم ومثبت لضغط الدم.

2 - الشاي الأسود، يقلل هذا الشاي من خطر الإصابة بمرض السكري ويحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي لها تأثير مفيد على الجسم. ويحتوي على مادة الكافيين، لذلك لا ينصح بشربه ليلا.

3 - الشاي مع القرفة، هذا مشروب منتشر في بلدان عديدة. من جانب يؤثر هذا الشاي في عملية التركيب الحيوي للغلوكوز في الكبد، ومن جانب آخر يزيد قليلا من حساسية الإنسولين. وتؤثر القرفة في عملية استقلاب الكربوهيدرات وتساعد على تخفيض خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

4 - شاي الزنجبيل، هذا مشروب مفضل في الشتاء. للزنجبيل تأثير مسكن ويمكن أن يخفض درجة الحرارة. وعند إضافة الرمان إلى هذا الشاي يقلل الرغبة في تناول الحلوى. كما أن للرمان خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة وتخفيض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

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5 - شاي البرتقال وعنب الثور. يعتبر عنب الثور من المواد الغنية بمضادات البكتيريا والالتهابات. وقد يساعد على خفض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم. وهذا الشاي مفيد للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الالتهابية. لأن أوراق وثمار عنب الثور تعمل كمضاد حيوي طبيعي، وتحتوي الأوراق على مركب الكومارين الذي له تأثير مسكن.

المصدر: فيستي. رو