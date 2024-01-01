طبيبة توضح عدد اليوسفي الذي يمكن تناوله في اليوم

تشير الدكتورة يانا كاراتايفا أخصائية أمراض الباطنية إلى أن عدد اليوسفي الذي يمكنه تناوله في اليوم يعتمد على مدى حساسية الشخص ويحدد بناء على التجربة الشخصية.





وتقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "لا يوجد في الطب معيار استهلاك كمي صارم لأي نوع من أنواع الفاكهة. ولكن هناك توصيات بشأن استهلاك الألياف بشكل عام. فمثلا يوصى بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات أو 5- 6 حصص يوميا. وتحدد بعض الإرشادات الغذائية الوطنية بتناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يوميا. بالطبع، يسعى الإنسان لجعل نظامه الغذائي متنوعا قدر الإمكان. لذلك فإن الانحراف عن التوصيات، خاصة على المدى القصير، لن يسبب ضررا خطيرا للصحة. أي يمكن للشخص تغطية المعيار كما يحلو لك، حتى إذا تناول كل الـ 400 غرام الموصى بها من اليوسفي".

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ووفقا لها، عند الأخذ في الاعتبار الخصائص الصحية الشخصية، سيكون لكل فرد "قاعدته" الخاصة به - يمكن لشخص ما أن يأكل ست حبات في المرة الواحدة، بينما يمكن أن يسبب تناول نصف حبة اليوسفي الازعاج لشخص آخر.

وتقول: "يمكن أن تظهر بعد تناول اليوسفي، وبقية أنواع الحمضيات، أعراض مزعجة (حرقة، آلام في البطن، الانتفاخ) أو رد فعل تحسسي زائف على شكل طفح جلدي وحكة جلدية. وكلاهما يعتمد في أغلب الأحيان على الجرعة ولا يحملان عواقب صحية خطيرة. لذلك إذا كان لدى الشخص قدرة تحمل جيدة لهذه الفاكهة، يمكنه تناولها والاستمتاع بها. ولكن إذا لاحظ وجود صلة بين الأعراض واستهلاك اليوسفي، فعليه استبعادها فورا من نظامه الغذائي، أو إيجاد الكمية المثالية له".

المصدر: Gazeta.Ru