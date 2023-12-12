طبيبة: المنكهات في الجعة الخالية من الكحول تؤدي إلى الإدمان

وفقا للبروفيسورة مارغريتا كوروليوفا، يكمن الخطر الرئيسي للجعة الخالية من الكحول في المواد المضافة إليها التي تؤثر في الحالة النفسية وتساهم في الإدمان على المشروبات الكحولية.



وتشير البروفيسورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه نشرت قبل أيام نتائج دراسة علمية أظهرت أن الجعة المحتوية على نسبة كحول منخفضة أو الخالية منه تماما يمكن أن تكون أرضا خصبة لتكاثر مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا.

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وتقول البروفيسورة معلقة على نتائج دراسة أمريكية: "ركز العلماء الأمريكيون في دراستهم على انتهاكات تكنولوجيا إنتاج الجعة الخالية من الكحول. وفعلا لا يمكن استبعاد إمكانية دخول البكتيريا المسببة للأمراض إلى المشروب. ونتيجة لذلك، يؤدي تناول هذه المشروبات، إلى اختلال توازن البكتيريا الداخلية للأمعاء".

وتشير إلى أن حماية الجسم تعتمد بنسبة 80 بالمئة على صحة الأمعاء. أي أن اختلال توازن الكائنات الحية الدقيقة المفيدة والمسببة للأمراض يؤدي إلى انخفاض المناعة، ما يساهم في تطوير العمليات المؤثرة سلبا في صحة الإنسان.

وتقول محذرة: "الخطر الرئيسي للجعة الخالية من الكحول مختلف. صحيح هذه الجعة لا تسبب التسمم، إلا أن المواد المضافة إليها (محسنات النكهة والعطرية والأصباغ) تهدف إلى خلق الاستعداد والإدمان على المشروبات الكحولية على المستوى النفسي. الإدمان النفسي يسبب الإدمان الجسدي".

ووفقا لها، يزيل تناول الجعة الخالية من الكحول الموانع النفسية والداخلية التي لا تسمح للشخص بتسميم جسده بالكحول.

وتقول: "يشكل هذا التأثير خطورة كبيرة خاصة على نفسية المراهقين الهشة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"