ما أضرار الإفراط في تناول اليوسفي؟!

وفقا للدكتورة بولينا جورافليوفا، خبيرة التغذية الروسية، الإفراط في تناول اليوسفي يهدد الشخص بمشكلات صحية وتطور أمراض خطيرة.



وتشير الخبيرة إلى أن الأمراض التي يمكن أن يسببها الإفراط في تناول اليوسفي هي: أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وغيرها.

ووفقا لها، المشكلة الأكثر انتشارا المرتبطة بالإفراط في تناول اليوسفي هي رد الفعل التحسسي الزائف. بالإضافة إلى ذلك، بسبب محتواها العالي من الألياف، فإنها يمكن أن تسبب انتفاخ البطن وزيادة الغازات.

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وتقول: "لا ينصح بتناول الكثير من فاكهة اليوسفي، لأنها تحتوي على الكثير من السكر وحمض الليمونيك والأسكوربيك. لذلك من الأفضل تناول القليل منها في كل مرة".

وتشير إلى أنه لا ينصح بتناول هذه الفاكهة في حالات السمنة وأمراض الكلى والتقرحات وارتفاع حموضة المعدة. لأن تناول كمية كبيرة من اليوسفي في حد ذاته يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطاقة وتراكم الدهون، التي تسبب مستقبلا السمنة، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وتوصي الطبيبة بعدم السماح للأطفال دون الثالثة من العمر بتناول اليوسفي، وإذا حصل ذلك وظهر لدى الطفل رد فعل تحسسي يجب فورا مراجعة الطبيب.

وبالطبع اليوسفي فاكهة مفيدة إذا تناولها الشخص باعتدال، فهي مصدر طبيعي للطاقة وتحتوي على ألياف غذائية قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان التي تساعد الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك. وبالإضافة إلى ذلك تساعد على تحسين امتصاص المواد المغذية.

وتوصي الخبيرة بعدم تناول أكثر من 5 حبات من اليوسفي في اليوم، لأنها تزيد من حموضة المعدة التي يمكن أن تسبب التهاب المعدة.

المصدر: gazeta.ru