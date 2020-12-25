خبراء التغذية يكشفون فوائد اليوسفي ومضاره

أعلنت الدكتورة تامارا برونتسيفا، أخصائية التغذية الروسية، أنه يمكن تناول 4 حبات من اليوسفي يوميا. فهي فاكهة مفيدة للصحة وتعزز المناعة وتساعد على طرد السموم من الجسم وتحسن المزاج.

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وتقول الدكتورة، "المعدل المتوسط لعدد اليوسفي الذي يمكن تناوله في اليوم هو أربع حبات، ولا ينصح بأكثر من ذلك". وأضافت، تناول اليوسفي في رأس السنة تقليد جيد ومفيد، إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك مثل الحساسية وغيرها.

وتتفق معها الدكتورة يلينا تيخوميروفا، وتقول، يفتقر الجسم في فصل الشتاء إلى الفيتامينات، لذلك فإن تناول الفواكه ضروري ومفيد. واليوسفي فاكهة قليلة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالفيتامينات بما فيها فيتامين С.

وتضيف، يجب غسل اليوسفي بالماء الساخن قبل تناوله. لأنه يعالج بمواد معينة ضارة للجسم من أجل بقائه صالحا للاستخدام أطول فترة ممكنة .

وتشير برونتسيفا، إلى أن لب اليوسفي مفيد وكذلك قشوره، لأنها تحتوي على مواد عديدة مضادة للأكسدة. كما أن الأغشية البيضاء التي تفصل بين فصوص الحمضيات تحتوي على مادة فلوفانويد نوبيليتين، المضاد القوي للالتهابات.

ومع ذلك تتفق الخبيرتان، على أن الإفراط بتناول فاكهة اليوسفي يمكن أن يؤدي إلى تطور الحساسية وانتفاخ البطن، وتفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

وتنصح الخبيرتان، بتناول اليوسفي من الصباح وحتى الساعة الخامسة مساء. ومن المهم عدم تناول هذه الفاكهة على الريق. وعند مراعاة هذه النصائح يكون لليوسفي تأثير إيجابي ومفيد للجسم. لأن اليوسفي يساعد على طرد السموم من الجسم ويحسن المناعة والمزاج.

المصدر: نوفوستي