بكين تطمئن منظمة الصحة العالمية.. لم يكتشف أي "مسببات لأمراض غير عادية أو جديدة"

ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس، أن الصين لم تكتشف أي "مسببات لأمراض غير عادية أو جديدة" على صلة بتزايد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها: "أفادت السلطات الصينية أنه لم يتم رصد أي مسببات لأمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية، بما في ذلك في بكين ولياونينغ، بل هناك فقط الزيادة العامة المذكورة سابقا في أمراض الجهاز التنفسي بسبب العديد من مسببات الأمراض المعروفة".

هذا وكانت أعربت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، عن قلقها إزاء ازدياد حالات الإصابة بأمراض تنفسية والتهابات رئوية في الصين.

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المصدر: RT + أ ف ب