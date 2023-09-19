عالم فيروسات: لا توجد مخاوف بشأن المسار الشديد لمتغير "بيرولا"

تحدث الأكاديمي فيتالي زفيريف رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والمناعة بجامعة سيتشينيف الطبية الروسية، عن متغير "بيرولا" للفيروس التاجي المستجد وإجراءات الوقاية منه.

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ويقول عضو أكاديمية العلوم الروسية في حديث لـ RT: "عدت توا من الصين، حيث انعقد منتدى مكرس لكوفيد. وتطرق المشاركون في المنتدى إلى أمور عديدة من ضمنها المتغير "بيرولا". وتبين ان العلماء لا يعتبرون هذا المتغير سببا لموجة إصابات جديدة لمتحور "أوميكرون"، بل هو فقط استمرار له. أي أن الأشخاص الذين أصيبوا بمتحور "أوميكرون" لديهم مناعة ضد هذا المتغير. كما ليست هناك مخاوف من احتمال أن يكون مسار المرض شديدا".

ويتوقع الأكاديمي ارتفاع عدد الإصابات بين الناس بهذا المتغير قريبا لأن الخريف هو موسم انتشار عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقا له، لتجنب الإصابة يجب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائط النقل العام .

ويقول: "بالإضافة إلى ذلك يجب الانتباه إلى النظام الغذائي والروتين اليومي وهذا يشمل بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة. أما الذين يخضعون للعلاج ويتناولون الأدوية فعادة لا يصابون بالعدوى".

ويذكر أن هيئة حماية المستهلك في روسيا أعلنت في وقت سابق أن لمتغير "بيرولا" طفرات إضافية جعلته أسرع انتشارا وعدوانية. وأن اللقاحات المضادة لمتحور "أوميكرون" فعالة ضده أيضا.

المصدر: RT