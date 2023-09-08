أكاديمي روسي يتوقع اندلاع موجة جديدة لـ"كوفيد-19" بسبب متحور "بيرولا" في روسيا

توقع الأكاديمي سيرغي نيتيسوف اندلاع موجة جديدة من "كوفيد-19" في روسيا بسبب سلالات Pirola.

وقال إن الخريف الجاري سيشهد تسجيل زيادة حادة في معدل الإصابات بـ"كوفيد – 19" في روسيا.

قال عالم الفيروسات سيرغي نيتيسوف، إن متحورا فرعيا جديدا من عدوى فيروس "كورونا" يمكن أن يسبب موجة جديدة في روسيا الخريف الجاري. وقال:" يدور الحديث عن نوع فرعي من متحور "Pirola" والذي سيزيد من نشاطه مع متغير Eris، وحسب العالم فإن موجة مماثلة ستغطي أوروبا كذلك.

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ويحتوي Pirola، بصفته طفرة جديدة لعدوى فيروس "كورونا"، على 36 نوعا فرعيا جديدا، وقد يصبح أحد الأنواع الفرعية لـ Omicron.

وأوضح نيتيسوف لصحيفة Gazeta.Ru الإلكترونية الروسية أنه يحتوي على العديد من الطفرات الجديدة، ويبدو أنه يمكن أن يؤسس عائلة جديدة من المتغيرات الفرعية بعد "أوميكرون".

ومن وجهة نظر علمية، فإن "Pirola" هو أحد المتغيرات لسلالة BA.2.86 . وقد بدأت عملية التطعيم ضده في بلدان مختلفة.

وأشار الخبير إلى أنه إذا لم يصب الإنسان بفيروس "كورونا" خلال العام ونصف العام الماضيين، فهو بالتأكيد في خطر، لأن الأجسام المضادة لم تعد تعمل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا