مرض غامض يصيب الكلاب وينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة!

انتشر مرض تنفسي غامض يصيب الكلاب في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن جائحة محتملة بين الكلاب، حيث يكافح الأطباء البيطريون لتحديد المرض وتتبع أصله.

وأصاب هذا المرض، المسمى مرض الجهاز التنفسي المعدي غير النمطي (aCIRD)، مئات الكلاب في ولاية أوريغون وحدها. وظهرت الحالات الأولى في كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، عندما أفادت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس أن عشرة كلاب على الأقل أصيبت بالمرض.

وكشفت التقارير أن المرض أصاب الكلاب في سبع ولايات أخرى على الأقل، تمتد من نيو هامبشاير إلى إلينوي إلى كولورادو وواشنطن، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض مميتا.

وتشمل الأعراض النموذجية: السعال والخمول وإفرازات الأنف وفقدان الشهية. وجاءت نتائج اختبار الكلاب المصابة سلبية لأمراض الجهاز التنفسي الشائعة التي تسبب أعراضا مماثلة.

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وقال الدكتور كارل جاندري، الأستاذ في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا ديفيس، لشبكة NBC News: "لا أستطيع التنبؤ إلى أين سيمتد هذا الأمر. فهو يشبه وباء صغيرا آخر، إذا صح التعبير، لكن لم يثبت بالضرورة بعد أننا نسيطر عليه".

وتعود حالات المرض إلى شهر أغسطس الماضي، على الأقل. ووُصف هذا المرض بأنه مقاوم للعلاجات القياسية لأمراض الجهاز التنفسي لدى الكلاب، ويعمل الباحثون على تحديد أجزاء الحمض النووي الشائعة في العينات المجمعة من العيادات البيطرية في ولايات متعددة.

كما عانت بعض الكلاب من مرض طويل الأمد مع أعراض تشبه الالتهاب الرئوي.

وحذرت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية (AVMA)، يوم الثلاثاء، من أن حالات أمراض الجهاز التنفسي للكلاب تتزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوصت المجموعة باتخاذ العديد من الاحتياطات، بما في ذلك تحديث تطعيمات الحيوانات الأليفة وتجنب التجمعات غير الضرورية للكلاب.

وأوصت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس بإبقاء الكلاب المريضة في المنزل، وعزلها لمدة 28 يوما على الأقل. وقالت الإدارة لـ"لوس أنجلوس تايمز" إن بعض كلاب كاليفورنيا المصابة مرضت منذ بداية أكتوبر، ونفق كلب واحد بسبب المرض.

المصدر: RT