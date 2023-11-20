ما خطورة مشروبات الطاقة على الصحة؟

حذرت البروفيسورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، في مركز البحوث والتعليم بجامعة موسكو، من تحفيز الجسم بتناول مشروبات الطاقة، لخطورتها على الصحة.

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وتقول البروفيسورة في مقابلة مع Lenta.ru: "مشروبات الطاقة هي مواد تجبر الجسم على العمل بأقصى طاقته. وشعور الإنسان بالتعب هو رد فعل دفاعي لحماية بعض آليات الجسم ومنع الأذى, وعندما يتناول الشخص مشروبات الطاقة يكبح هذه العملية من أجل مواصلة العمل".

ووفقا لها، استنادا إلى خصائص الشخص يمكن أن تكون أي جرعة من مشروبات الطاقة مميتة.

وتقول: "هناك خاصية مثل تمدد الأوعية الدموية (أم الدم- أوريسما) - تمدد الأوعية الدموية الدماغية، تمدد الشريان الأبهري - التي تعني انتفاخ جدار الوعاء الدموي في جزء منه، ويصبح نقطة ضعف. فعند زيادة الضغط أو الهرمونات التي تسبب انقباض الأوعية الدموية أو توسعها فقد يتمزق الوعاء الدموي ويموت الشخص".

المصدر: لينتا. رو