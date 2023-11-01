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24 إصابة "بجدري القردة" في تايلاند ووفاة أحد المصابين

الصحة

24 إصابة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الصحة التايلاندية عن تسجيل 24 إصابة بمرض جدري القردة في البلاد، ووفاة أحد الذين أصيبوا بالعدوى.

وأشارت تقارير صادرة عن إدارة مكافحة الأمراض في وزارة الصحة التايلاندية، إلى اكتشاف 24 إصابة بعدوى جدري القردة في العديد من مناطق تايلاند خلال الأشهر الماضية، 9 إصابات منها في بانكوك، و3 في مقاطعتي نونثابوري وشيانغ ماي، واثنتان في جزيرة فوكيت، وواحدة في كل من مقاطعات تشونبوري وناخون باتوم وسرابوري، و4 إصابات في أجزاء من المقاطعات الوسطى والشمالية الشرقية من البلاد.

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وذكر المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في الوزارة أن أحد المصابين بالعدوى والذي كان يبلغ من العمر 24 سنة، لقي حتفه بعد إصابته بالمرض، إذ كان يعاني من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وأدخل إلى مستشفى معهد الأمراض المعدية في تايلاند في 12 سبتمبر الماضي، وتوفي هناك الأسبوع الفائت.

تم اكتشاف أول حالة لجدري القردة في تايلاند، في يوليو 2022، وحتى 28 أكتوبر 2023 سجّلت 559 حالة إصابة بالمرض في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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