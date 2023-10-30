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خبير يوضح كيف تغيرت أعراض "أوميكرون"

الصحة

خبير يوضح كيف تغيرت أعراض
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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وفقا للدكتور يفغيني تيماكوف أخصائي الأمراض المعدية، لا يلاحظ حاليا زيادة في عدد الإصابات والمضاعفات الشديدة والوفيات بسبب "كوفيد-19".

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ويشير الطبيب في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن مسار "كوفيد-19" عند الإصابة بمتغير "أوميكرون" يرافقها حاليا سعال يستمر فترة طويلة. كما يعاني المرضى من مشكلات في الجهاز الهضمي والتهاب الحلق.

ووفقا له، أصبح الفيروس في الفترة الأخيرة أكثر عدوى، وأعراض مسار المرض أكثر وضوحا. 

ولكن مع ذلك لم تلاحظ زيادة في عدد المضاعفات الخطيرة والوفيات في الوقت الحاضر.

المصدر: تاس

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