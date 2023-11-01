أوميغا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير

اكتشف علماء من الولايات المتحدة تأثير تناول أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة في حماية الكبد، وتبين أنها وسيلة فعالة للوقاية من التهاب الكبد الدهني الخطير.

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وتشير مجلة EMBO Molecular Medicine، إلى أن المقصود هنا هي الأمراض المزمنة التي تقترن بمتلازمة التمثيل الغذائي - مرض السكري والسمنة، التي يمكن أن تسبب تليف الكبد. ويتميز تطور متلازمة التمثيل الغذائي بأن الدهون في خلايا الكبد تصبح سامة وتسبب الالتهاب.

وأظهرت نتائج الاختبارات، التي أجريت على الفئران المخبرية أن أوميغا-3 تخفض خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث بعد تناوله، انخفض لدى الفئران مستوى بيتا سيلولين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تشكّل ندبة)، وتطور تليف الكبد والسرطان.

ويخطط الباحثون لاستخدام هذه النتائج في معالج متلازمة التمثيل الغذائي وسرطان الكبد.

ويذكر أن دراسات عديدة أثبتت أن تناول أطعمة محتوية على أوميغا-3 يساعد على زيادة الرغبة الجنسية، ويحسن صحة القلب والأوعية الدموية وتدفق الدم وهو أمر ضروري للشعور بالإثارة.

المصدر: لينتا. رو