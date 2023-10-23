خبير تغذية يكشف أخطاء التغذية في موسم البرد

يحاول الكثيرون في موسم البرد تناول الأطعمة الدهنية والغنية بالسعرات الحرارية العالية للحصول على الدفء، ومع ذلك، فإن هذه الطريقة يمكن أن تكون ضارة بصحتهم.

إقرأ المزيد

ويقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي: " بالطبع، كلما زادت السعرات الحرارية في الطعام، كلما زاد توليد الحرارة. توجد الكثير من السعرات الحرارية في اللحوم مع البطاطس أو المعكرونة، وفي بعض الأطعمة الدهنية. ولكن لا ينصح باللجوء إلى هذه الطريقة. لأن هذه سعرات حرارية إضافية ويمكن أن تؤدي إلى السمنة. وهذا ما يلاحظ في موسم البرد حيث يزيد وزن الناس لأنهم يتبعون هذه الطريقة".

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نكون حذرين من المشروبات الساخنة. لأن هذه الطريقة في التدفئة يمكن أن تسبب حروقا في تجويف الفم والمريء. والخطأ الآخر هو تدفئة الجسم بشرب الكحول.

ويقول: "هذه طريقة سيئة جدا. لأن الكحول سام وتأثيره سيء في الدماغ. بالإضافة إلى أن تأثيره مؤقت. لذلك من أجل تدفئة الجسم يجب شرب جرعة ثانية وهكذا".

وينصح الخبير باستبدال الكحول بمشروب غير كحولي يحضر من نبيذ أحمرغير كحولي ساخن تضاف له التوابل (القرنفل والزنجبيل والقرفة وغيرها) وأحيانا الزبيب.

وقد سبق أن اقترح خبراء، تدفئة الجسم بإضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي. مثل الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكي) والعسل والبطاطس.

المصدر: gazeta.ru