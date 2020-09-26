أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

كشف الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أخصائي التغذية الروسي، الخصائص الفريدة لأنواع مختلفة من الشاي، خاصة تلك التي يجب تناولها في موسم انتشار أمراض البرد.

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فأي أنواع الشاي هي إكسير صحي حقيقي وتقي من الإصابة بأمراض البرد؟

ويقول، شاي ورد الروز البري، يشبه الشاي في خصائصه الوظيفية، وكل 100غرام منه تحتوي على ما يحتاجه الجسم من فيتامين С خلال أسبوع. كما أنه بالإضافة إلى هذا، يحفز إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة مرنة.

ويضيف، الشاي الثاني المفيد جدا هو شاي كركاديه، الغني بمضادات الأكسدة ويمنع انتشار العدوى الموسمية. ولكن يجب عدم تخميره في إبريق معدني. والشخص الذي يتناول شاي الكركاديه، لا يصاب بأمراض البرد نهائيا، أو يصاب بحالات خفيفة منها.وبالإضافة إلى هذه الخصائص يتحكم شاي الكركديه بمستوى ضغط الدم.

ويحتوي شاي الزنجبيل على مركبات الفلافونويد، التي لها تأثير مباشر مضاد للفيروسات، والالتهابات. لذلك عند الإصابة بأمراض البرد، يجب شرب شاي الزنجبيل، لأنه يخفض درجة حرارة الجسم ويحسن الشهية والحالة الصحية.

كما يجب استخدام قطع من جذر الزنجبيل في الشاي وليس المبشور.

المصدر: فيستي. رو