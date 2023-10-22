ألم الساقين قد يشير إلى هذه الأمراض

يشعر كل شخص منا بألم في الساقين على الأقل مرة واحدة في حياته، يمكن أن يكون سببه إما التعب العادي أو العديد من الاضطرابات الأكثر خطورة بما فيها التهاب المفاصل والدوالي.

وتشير الدكتورة نينا زوبوفا، في حديث لـ Pravda.Ru إلى أن أكثر الأسباب انتشارا لألم الساقين هو الإرهاق الشديد والتعب.

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ووفقا لها، يمكن أن يشعر الشخص بثقل وألم في القدمين والركبتين أو الوركين، وعادة يظهر هذا الألم في المساء ويزول بعد النوم.

ولكن الشعور بالألم في الأطراف السفلى قد يكون مرتبطا بأمراض خطيرة بما فيها الدوالي. وهذا المرض يمكن أن يتطور على خلفية الاستعداد الوراثي بالتوافق مع نمط الحياة الخامل وعوامل أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون الألم في الأطراف السفلى مرتبطا بالتهاب المفاصل العظمي في مفاصل القدمين والأطراف السفلية، وأمراض المناعة الذاتية الجهازية، ومشكلة في العمود الفقري مع تلف البنية العصبية، وكذلك الأمراض الجلدية في القدمين. مثل المسمار (تغلظ جلدي)، والذرة، والثآليل أو الالتهابات الفطرية.

وتقول الطبيبة: "يجب على الأشخاص المصابين بداء السكري أن يكونوا أكثر انتباها للألم في القدمين لأن أحد مضاعفات داء السكري– القدم السكرية – يمكن أن يسبب ألما شديدا، وتشكل الجروح والقروح، وبالتالي موت الأنسجة".

ووفقا لها، إذا استمر الألم حتى بعد الراحة عدة أيام يجب استشارة طبيب جراح.

المصدر: Pravda.Ru