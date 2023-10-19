أخصائية إنجاب توضح تأثير حموضة المهبل في جنس الجنين

وفقا للدكتورة يوليا كولودا أخصائية الأمراض النسائية و الإنجاب، مديرة مركز (Life Line) الطبي، لا يؤثر الوسط الحامضي للمهبل في تحديد جنس الجنين.

وتشير في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن هناك فرضيات عديدة بشأن احتمال ولادة ولد أوبنت. فمثلا يعتقد البعض أن جنس الطفل يعتمد على حموضة الإفرازات المهبلية، لذلك يحاولون تخصيب البويضة في أيام معينة من الدورة الشهرية. ولكن لم تثبت هذه النظرية.

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وتقول: "تفترض هذه النظرية أن الحيوانات المنوية التي تحمل كروموسوم Y "تحب" مستوى рН الأكثر قلوية. وعادة، تنشأ هذه البيئة القلوية في المهبل بعد الإباضة. على العكس من ذلك، تشعر الحيوانات المنوية "الأنثوية" براحة أكبر في بيئة حمضية. وتلاحظ زيادة حموضة الإفرازات المهبلية طوال الدورة الشهرية بأكملها، باستثناء الفترة المحيطة بالإباضة.

وهناك فرضية أخرى تعتمد على أن الحيوانات المنوية التي تحمل كروموسوم Х تتحرك ببطء ولكنها تعيش فترة أطول مقارنة بالحيوانات المنوية التي تحمل الكروموسوم Y. وهناك أسطورة مفادها أنه عند الحمل في أيام الإباضة، من المرجح أن ينجب الزوجان ولد.

وتقول: "لكن للأسف لم يؤكد كل هذا. أي ليس لدينا أي طرق قائمة على الأدلة لزيادة احتمالية إنجاب طفل من هذا الجنس أو ذاك، لذلك لا يمكننا التأثير في هذه العملية".

المصدر:Gazeta.Ru