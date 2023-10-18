طبيبة تحدد الفطور الضار لمرضى القلب

كشفت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي عن وجبة الفطور الضارة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.





وتشير الطبيبة إلى أن العديد من مكونات وجبة الفطور التقليدية مثل البيض المقلي مع اللحم المقدد أو الفطائر غير ملائمة وضارة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.

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وتقول: "تحتوي هذه المكونات على كمية كبيرة من الكوليسترول "الضار" وتؤدي إلى تفاقم حالة الأوعية الدموية، كما تزيد من خطر حصول مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية".

وتنصح الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم التقليل من استهلاك الملح والدهون الحيوانية والمشروبات المحلاة والحلويات. لأن هذا يساعد على تخفيض خطر مضاعفات ارتفاع ضغط الدم - احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

وتتابع: "يجب أن يتضمن النظام الغذائي لمرضى القلب تناول كمية كبيرة من الخضار، والحبوب الكاملة، والأسماك، والدواجن. كما ينصح بإضافة الأطعمة التي تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم ومخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية إلى النظام الغذائي . وتؤكد الدراسات الحديثة أن الخضروات الورقية، والأفوكادو، والثمار، والتفاح ، والجوز، والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون غير المكرر، وبعض منتجات الألبان مفيدة لصحة القلب".

ووفقا لها، الفطور المثالي لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم يجب أن يتكون من الخضار (السبانخ، الخس، الشبت) مع زيت نباتي والجوز والبذور والسمك الأحمر مع شريحة من خبز الحبوب الكاملة وعصيدة أو زبادي غير محلى.

المصدر: نوفوستي