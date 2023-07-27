ثلاثة أطباق مناسبة لوجبة الإفطار

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية أن البيض المخفوق مع الخضار وجبن القريش بالفواكه والعصائد هي أفضل المواد الغذائية لوجبة الإفطار.





وتشير الخبيرة إلى أن وجبة الإفطار هي وجبة مهمة جدا، لا ينصح بتفويتها. ولكن لكي تجلب للجسم الفائدة المطلوبة يجب اختيار مكوناتها اختيارا صحيحا.

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ووفقا لها، وجبة الإفطار المثالية هي البيض. لأنه يحتوي على البروتين والدهون، وتناولهما في الصباح يعطي الجسم المواد المغذية اللازمة لنشاطه. كما أن البروتين الموجود في البيض سهل الامتصاص وأكثر البروتينات فائدة للجسم.

وتقول: "لجعل الإفطار أكثر فائدة للصحة، يجب إضافة الكربوهيدرات إلى البيض، مثل الخضار أو قطعة صغيرة من الخبز. ويعتبر البيض المقلي المكون من 2-3 بيضات مع الخضار الطازجة أو قطعة صغيرة من الخبز مصدرا مثاليا للبروتينات والدهون والكربوهيدرات المعقدة، بالإضافة إلى الفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة والطاقة طوال اليوم".

ووفقا لها، الخيار الآخر لوجبة الإفطار هو تناول جبن القريش مع الفواكه.

وتقول: "جبن القريش غني ببروتين الحليب الكامل ودهون الحليب المناسبة، التي تعتبر ضرورية لأداء الجسم بشكل سليم. والفواكه الطازجة تثري هذا الإفطار بالفيتامينات والمعادن. كما يوفر هذا المزيج للجسم الكمية الضرورية والمتوازنة من البروتينات والدهون والكربوهيدرات".

وتشير الخبيرة إلى أن الخيار الثالث لوجبة الإفطار هو تناول عصائد الحبوب الكاملة، التي توفر للجسم الطاقة اللازمة خلال فترة طويلة.

وتقول: "العصيدة هي مصدر للكربوهيدرات، لذلك إذا كان الشخص يتبع أسلوب حياة نشطاً، ويمارس الرياضة، خاصة في مساء اليوم السابق أو أثناء النهار، فتناول العصيدة في الصباح يكون مفيدا له. والتركيبات المثالية للعصيدة هي عصيدة الحنطة السوداء مع الحليب، أو الشوفان مع الحليب أو الماء. كما يمكن إضافة المكسرات (وليس الفواكه المجففة) إلى العصيدة لأنها تحتوي على دهون صحية وبروتينات وفيتامينات".

وتشير الخبيرة إلى أن الأرز الأبيض ليس خيارا صحيا لوجبة الإفطار، لأنه يحتوي على كمية قليلة من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية.

المصدر: صحيفة "إزفستيا"