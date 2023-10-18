الألم في منطقة العجان قد يشير إلى السرطان

وفقا للدكتور ستانيسلاف سوسنوفسكي أخصائي أمراض الجهاز البولي، فإن السرطان قد يكون أحد أسباب الألم في منطقة العجان لدى الجنسين.

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ويشير الأخصائي إلى أنه يجب عدم تجاهل الأحاسيس المزعجة في المنطقة بين عظم العانة والعصعص. وقد تكون طبيعة الألم مختلفة- حاد أو مزمن أو مزعج وجميعها تشير إلى مشكلة صحية لذلك يجب استشارة الطبيب.

والسبب الرئيسي لهذا الألم عادة يكون البواسير أو التهاب المستقيم والشقوق الشرجية وهربس الأعضاء التناسلية وأورام الشرج والقلاع والأمراض المنقولة جنسيا (السيلان والزهري والكلاميديا​​​​، وغيرها) والاضطرابات العصبية والكدمات والإصابات.

ولكن يمكن أن تظهر مع الألم أعراض أخرى مثل الإفرازات ومشكلة في التبول أو وجود شوائب في البول. لذلك يجب توضيح ذلك للطبيب، لكي يتمكن من تشخيص السبب بدقة ووضع خطة علاج مناسبة.

المصدر: نوفوستي