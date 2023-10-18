طبيبة تحدد ما الذي يساعد على استعادة النشاط بعد عدوى التهاب الجهاز التنفسي

وفقا للدكتورة يكتيرينا كاشوخ، يجب علاج المريض بصورة تامة اتباع ارشادات الطبيب أثناء المرض وبعد الشفاء، وأن النوم الجيد والتغذية السليمة وممارسة الرياضة تساعد على التحسن.

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وتقول: "لا ينصح بعد التعافي مباشرة، بالبدء بالنشاط البدني المعتاد. بل يجب استعادة النشاط تدريجيا، حيث يمكن للشخص البدء بالمشي في الهواء الطلق أو ممارسة اليوغا. ولكن بما أن النشاط البدني مهم للحفاظ على الصحة، لذلك يجب عدم التخلي عنه تماما. ومن المفيد زيادة الحمل تدريجيا، مع التركيز على المشاعر الشخصية".

وتشير الطبيبة، إلى أن فيتامينات C وD تلعب دورا مهما في الحفاظ على منظومة المناعة، لذلك على الشخص الاهتمام بنظام غذائي متوازن، والاكثار من شرب السوائل (الماء الدافئ، شاي الأعشاب، ماء مع ليمون أو ثماروغيرها)، لأن امراض الجهاز التنفسي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم.

وتنصح الطبيبة بإجراء تدليك ذاتي خفيف، وفرك الساقين والذراعين من اليدين والكاحلين إلى أعلى. لأت هذا يساعد على تحسين الدورة الدموية ويمنح الطاقة. كما إن التأمل والتنفس يخفف من التوتر والضغط النفسي.

المصدر: نوفوستي