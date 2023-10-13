تطبيق روسي جديد يساعد على حفظ الأدوية في المنزل ومراقبة صلاحيتها

تمكن طلاب من جامعة "لومونوسوف" الحكومية الروسية من تطوير تطبيق مميز يسهل عملية حفظ الأدوية ومواد الإسعافات الأولية في المنزل ومراقبة صلاحيتها.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمنصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الروسية: "تمكن طلاب من جامعة لومونوسوف الحكومية الروسية من تطوير تطبيق للهواتف والأجهزة المحمولة يساعد على التحكم ومراقبة الأدوية ومواد الإسعافات الأولية المنزلية، ومنع التسمم بسبب الأدوية منتهية الصلاحية".

وحول الموضوع قالت رئيسة مشروع تطويرالتطبيق المذكور، صوفيا رودييفا: " التطبيق الجديد يخّزن جميع المعلومات الضرورية حول الدواء: تاريخ انتهاء الصلاحية، ومؤشرات الاستخدام، والحساسية المحتملة وغير ذلك، ويمكن من خلاله إجراء بحث سريع عند الحاجة لاستعمال أحد الأدوية المحفوظة في صيدلية المنزل، وسيظهر التطبيق للمستخدم مدة صلاحية الدواء وبعض تعليمات الاستخدام، الأمر الذي سيساعد على الحماية من تناول الأدوية المنتهية الصلاحية، وسينظم آليات تخزين الأدوية في المنزل".

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وأضافت:" يقوم المستخدم بمسح الباركود من عبوة الدواء عبر التطبيق، ويقوم التطبيق بمراقبة تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، ومن خلال هذا التطبيق أيضا يمكن للمستخدم إنشاء مجموعات مختلفة لاستخدام الأدوية ومعدات الإسعاف الاولية الموجودة لديه، فعلى سبيل المثال يمكن إنشاء مجموعة لأدوية الأطفال، أو مجموعة للمكملات الغذائية، وكل هذه البيانات ستجمع في التطبيق نفسه".

المصدر: فيستي