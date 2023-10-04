عربي في لجنة نوبل للطب لأول مرة منذ تأسيسها!

ضمت لجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للطب وللمرة الأولى منذ انطلاقها عام 1901، أول عضو عربي بين أعضاء لجنتها الخمسة.

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ويعد المغربي عبد الجبار المنيرة، أستاذ الأعصاب في معهد "كارولينسكا" السويدي أول عربي يتم اختياره في اللجنة المسؤولة عن تقييم الترشيحات واختيار الفائزين الأكثر استحقاقا في مجال الطب.

والمنيرة من مواليد الرباط، نشأ ودرس فيها وتخرج من جامعة العلوم قبل أن يغادر إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علم الأعصاب من جامعة مرسيليا، وانتقل لاحقا إلى السويد حيث انضم إلى معهد "كارولينسكا" للعمل في أبحاث العمود الفقري.

وعن سبب اختياره للتحكيم في واحدة من أهم الجوائز العلمية في العالم، قال المنيرة: "من المهم التأكيد على أن العضوية في هذه اللجنة تقتصر على الأساتذة المنتسبين إلى معهد كارولينسكا الطبي، كما يتم انتخاب الأعضاء تبعاً لإنجازاتهم البحثية البارزة ومساهماتهم"، "ولهذا أنا فخور بكوني أول عربي يتم انتخابه في هذه اللجنة".

يذكر أن جائزة نوبل في الطب هذا العام منحت للمجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان لمساهماتهما في بيولوجيا الحمض النووي الريبوزي التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التي غيرت مسار جائحة كورونا.

المصدر: وكالات