جائزة نوبل للطب تذهب لعلماء أتاح عملهم لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال لـ"كوفيد-19"

فاز عالمان بجائزة نوبل لعام 2023 في الطب لمساهماتهما في بيولوجيا الحمض النووي الريبوزي التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التي غيرت مسار جائحة كورونا.

ويتقاسم كل من المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو وايزمان الجائزة البالغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1001084 دولارا) والتي أعلنتها يوم الاثنين الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

ومنحت لجنة نوبل الجائزة لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النوكليوسيد التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) الفعالة ضد كوفيد.

إقرأ المزيد

وفي عام 2022، مُنحت الجائزة لعالم الوراثة السويدي سفانتبابو "لاكتشافاته المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضين والتطور البشري".

ويتم منح ست جوائز نوبل كل عام، كل منها تعترف بالمساهمة الرائدة لفرد أو منظمة في مجال معين، وتشمل الجوائز مجالات علم وظائف الأعضاء أو الطب، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الاقتصادية، والأدب والسلام.

وتستمر إعلانات جوائز نوبل طوال هذا الأسبوع إلى غاية 9 أكتوبر. والفائزون مدعوون لاستلام جوائزهم في احتفالات تقام في 10 ديسمبر، الموافق لذكرى وفاة ألفريد نوبل (وهو صناعي سويدي ثري ومخترع الديناميت). وتسلم جائزة السلام المرموقة في أوسلو بناء على رغبته، فيما يقام حفل توزيع الجوائز الأخرى في ستوكهولم.

المصدر: ذي غارديان