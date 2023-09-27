 
مباشر

طبيبة روسية للأمراض الجلدية: الزنجبيل يسيّل الدم

الصحة

طبيبة روسية للأمراض الجلدية: الزنجبيل يسيّل الدم
daytimenews.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w482

قالت طبيبة الأمراض الجلدية إيجول أبداللينا إن الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي يجب ألا يتناولوا الزنجبيل.

وأوضحت الطبيبة أن الزنجبيل، على الرغم من خصائصه المفيدة، يمكن أن يشكل خطرا على صحة الإنسان.

وأضافت قائلة: "أن الأنظمة الغذائية المعروفة المعتمدة على الزنجبيل يمكن أن تضعف جسم الإنسان وتؤدي إلى عواقب سلبية. والبعض الذي يتناول هذا النبات نيئا وبكميات كبيرة قد يصاب بالحساسية. من الممكن حدوث قيء وحرقة وألم شديد في البطن يؤدي إلى الإسهال. ويلاحظ كذلك الضعف والدوخة،  وكل هذه العلامات تشير إلى أن الزنجبيل ضار بالصحة".

إقرأ المزيد
طبيب أسنان روسي يبدد الأسطورة الشائعة حول فوائد الصودا الحلوة
طبيب أسنان روسي يبدد الأسطورة الشائعة حول فوائد الصودا الحلوة

ويمنع منعا بتا تناول الزنجبيل على النساء الحوامل والأطفال دون سن الثالثة.

يمنع استخدام حمية الزنجبيل لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي. وعليهم استشارة الطبيب قبل إدخال الزنجبيل في نظامهم الغذائي اليومي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزنجبيل غير متوافق مع بعض الأدوية.

وقالت الطبيبة: "من خصائص الزنجبيل تسييل الدم. وفي حال تناول أدوية لها نفس التأثير فمن الأفضل تجنب الزنجبيل، لأنه سيضاعف هذا التأثير، الأمر الذي سيؤثر سلبا على صحتك".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا