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كشف علامة للسرطان "الصامت" تظهر على الوجه

الصحة

كشف علامة للسرطان
Gettyimages.ru SCIEPRO/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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وفقا للدكتور أسيش باسي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن يكون يرقان الجلد علامة تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

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ويقول الطبيب في حديث لـ Express: "إن إحدى العلامات الأولى التي قد تكون مرتبطة بسرطان البنكرياس هي في كثير من الأحيان يرقان من دون ألم".

ووفقا له، يكتسب الجلد وبياض العينين في هذه الحالة اللون الأصفر. وهناك أعراض أخرى يجب الانتباه لها.

ويقول: "العلامات الأخرى التي قد تظهر الإصابة بسرطان البنكرياس هي آلام في البطن وفقدان غير مبرر للوزن وفقدان الشهية وآلام في الظهر ومشكلات في الجهاز الهضمي وداء السكري".

ويشير الطبيب، إلى أنه يطلق على هذا المرض بـ "الصامت" لأنه يتطور في مراحله الأولى من دون أعراض.

المصدر: نوفوستي

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