اكتشاف نوع جديد من الفيروس المسبب لجدري الماء لأول مرة في الهند!

اكتشف فريق من العلماء نوعا جديدا من فيروس جدري الماء، اسمه clade 9، في الهند للمرة الأولى.

وقال المعهد الوطني لعلم الفيروسات الهندي (NIV)، إنه رصد 9 أنواع مختلفة من فيروس الحماق النطاقي المسبب لجدري الماء (VZV) أثناء إجراء مراقبة لحالات mpox (المعروف سابقا باسم جدري القردة).

وكشفت الدراسة: "أثناء مراقبة mpox، واجهنا فيروس الحماق النطاقي (VZV) في حالات mpox المشتبه فيها بين الأطفال والبالغين".

وقالت إنه من بين 331 حالة يشتبه في إصابتها بالجدري، تبين أن 28 حالة إيجابية لفيروس VZV.

وكشف الخبراء أن سلالة Clade 9 هي الأكثر شيوعا للفيروس المسبب لجدري الماء في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي حين عُثر على متحوّرات أخرى من VZV – clade 1 وclade 5 – سابقا في الهند، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف clade 9.

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ويسبب فيروس VZV جدري الماء، شديد العدوى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). وينتقل بشكل عام من خلال ملامسة القطيرات المصابة أو الهباء الجوي (الجزيئات العالقة في الهواء)، أو الاتصال المباشر بإفرازات الجهاز التنفسي.

ويمكن أن يسبب أعراضا خفيفة عند الأطفال، ولكنه أكثر حدة عند البالغين.

وتشمل الأعراض الشائعة لعدوى clade 9: الطفح الجلدي والصداع وفقدان الشهية والشعور بالوهن العام في الجسم، حيث تظهر بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط من التعرض للفيروس.

وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب فيروس VZV مضاعفات خطيرة بعد انتقاله إلى الجهاز العصبي المركزي للجسم.

وقال الباحثون في الدراسة: "من المهم التمييز بين جدري الماء والحصبة والتهابات الجلد البكتيرية والجرب والزهري والحساسية المرتبطة بالأدوية ومرض الجدري الفيروسي".

المصدر: إندبندنت