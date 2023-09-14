طبيبة.. 70 بالمئة من حالات الصداع النصفي تصيب النساء

أشارت أولغا بويكو رئيسة قسم الأعصاب في المركز الفيدرالي الروسي لأمراض الدماغ، إلى أن حوالي 70 بالمئة من حالات الصداع النصفي تسجيل بين النساء في أعمار 35 إلى 45 عاما.

إقرأ المزيد



وتشير الأخصائية إلى أنه بعد سن الخمسين تنخفض حالات الصداع النصفي، وأضافت: "كقاعدة عامة، أول نوبة للصداع النصفي تحصل قبل سن العشرين وبصورة خاصة بين الذكور. ولكن بعد سن العشرين وحصرا بين 35 و45 عاما تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي".

ولفتت إلى أن حوالي 70 بالمئة من حالات الصداع النصفي تسجل بين النساء ولكن "بعد 50 عاما، ينخفض معدل حدوث نوبات الصداع النصفي بشكل ملحوظ".

ووفقا لها، فإن العوامل المحفزة لهذا الصداع تشمل الإجهاد وعدم النوم وقتا كافيا ونمط الحياة النشط، ولذلك تنتشر حالات الصداع النصفي بين الشباب دائما.

المصدر: تاس