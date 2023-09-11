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تغيرات في المظهر قد تشير إلى السرطان

الصحة

تغيرات في المظهر قد تشير إلى السرطان
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء العلامات غير الصحية في مظهر الجسم التي قد تشير إلى الإصابة بأمراض مختلفة بما فيها السرطان.

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وتشير الدكتورة إلى أن احد المظاهر الخارجية الخطرة هو فقدان الوزن أو زيادته خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقا لها، بالطبع النحافة هنا أخطر على الصحة من زيادة الوزن، لأنها قد تشير إلى عدد كبير من الأمراض الخطرة بما فيها السرطان. أما زيادة الوزن فليست دائما مرتبطة بالإفراط في تناول الأطعمة، لأنها قد تكون ناجمة عن "دراما عاطفية خطيرة".

وبالإضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع ظهور "علامات الشيخوخة" التي تظهر لدى الشباب مبكرا. المقصود هنا التجاعيد والبشرة الباهتة اللون وانتفاخ الجفون. لأن هذه العلامات قد تكون ناجمة عن مشكلات في الغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية والمسالك البولية.

ووفقا لها يجب الانتباه إلى حالة الشخص الذي كان دائما مرحا ومتفائلا ولكنه تحول سريعا إلى شخص متشائم وحزين ومنزعج. لأن هذا التغير قد يشير إلى اختلال في عمل أعضاء الجسم بما فيها اختلال التوازن الهرموني، أو الاكتئاب.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا" + Pravda.Ru

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