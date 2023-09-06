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عيون رضيع تتحول من اللون البني الداكن إلى الأزرق بعد تلقيه دواء معتمدا لعلاج "كوفيد-19"

الصحة

عيون رضيع تتحول من اللون البني الداكن إلى الأزرق بعد تلقيه دواء معتمدا لعلاج
Gettyimages.ru RunPhoto
صورة تعبيرية
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تغير لون عيني رضيع من البني الداكن إلى الأزرق الفاتح لمدة 18 ساعة، بعد تلقيه عقارا معتمدا للعلاج من "كوفيد-19".

وتم تشخيص إصابة الطفل التايلاندي البالغ من العمر 6 أشهر بـ"كوفيد-19" بعد معاناته من الحمى والسعال لمدة يوم، كما هو مفصل في تقرير الحالة المنشور في المجلة الطبية Frontiers in Pediatrics.

ووصف الأطباء للرضيع عقار "فافيبيرافير" المضاد للفيروسات وشائع الاستخدام  ضد الأنفلونزا وإيبولا، و"كوفيد-19" في أجزاء من آسيا وأوروبا، ووافقت عليه وزارة الصحة العامة التايلاندية في عام 2022 للأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

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والمثير أنه بعد نحو 18 ساعة من بدء العلاج، لاحظت والدة الطفل أن عينيه البنيتين الداكنتين تحولتا إلى اللون الأزرق الفاتح.

وأبلغت الأم الأطباء الذين دعوها إلى وقف العلاج على الفور وبعد نحو خمسة أيام، تلاشى اللون وعادت قرنية الطفل إلى لونها الأصلي.

وفحص الأطباء الرضيع، ووجدوا أن القرنية نظيفة وتفتقر إلى اللون الأزرق، في حين لم يلاحظ أي صبغة زرقاء على سطح القزحية.

وعلى الرغم من أنهم ليسوا متأكدين من سبب إحداث العقار تغير لون عيني الرضيع، يرجح الأطباء أن الدواء أطلق مادة كيميائية فلورية تراكمت في قرنية الطفل.

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وتسبب الدواء في تغير لون القرنية في حالة أخرى موثقة في عام 2021، حيث أبلغ رجل في الهند عن أول حالة للتأثير السلبي غير المعتاد للعلاج.

المصدر: "نيويورك بوست"

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