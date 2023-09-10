خبيرة تغذية تكشف فائدة تناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها

وفقا للدكتورة إيرينا منصوروفا خبيرة التغذية الروسية، من الأفضل تناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها لأنها تحتوي على الفيتامينات.





وتشير الخبيرة إلى أن قشرة الجزر تحتوي على فيتامين А وأملاح البوتاسيوم. أما قشرة الخيار والباذنجان فتحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية- تحتوي قشرة الخيار على البوتاسيوم والألياف الغذائية وبيتا كاروتين. أما قشرة الباذنجان فتحتوي على المغنيسيوم والألياف الغذائية والفلافونويد.

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وبالإضافة إلى ذلك، يفضل تناول التفاح بقشرته لأنها تحتوي على فيتامين A وC. ولكن على الأشخاص الذين يعانون من قرح في الجهاز الهضمي تجنب تناول التفاح بقشرته. كما من الأفضل تناول العنب والطماطم والليمون وحتى الرمان.

وتنصح الخبيرة بعدم تناول بعض الخضروات بقشرها، وخاصة البطاطا التي توجد بقع خضراء على قشرتها لأنها تحتوي على مادة السولانين السامة التي تسبب الصداع والغثيان والتقيؤ وتشنجات في المعدة وفقدان الوعي وحتى الموت.

وتشير منصوروفا إلى أن قشرة المانجو تحتوي على العديد من الكاروتينات والبوليفينول والألياف الغذائية والفيتامينات. ولكن يمكن أن تحتوي قشرة المانجو على بقايا مبيدات الحشرات، كما أن لها مذاق غير مستساغ وبنية مزعجة ويمكن أن تسبب الحساسية لاحتوائها على خليط من مركبات Urushiol العضوية الزيتية السامة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"