تحذير من تقبيل حيوانك الأليف!.. كيف تحمي نفسك من أمراض الحيوانات؟

وصلت تربية الحيوانات الأليفة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث وجدت دراسة حديثة أن 69% من الأسر الأسترالية على سبيل المثال لديها حيوان أليف واحد على الأقل.

وفي حين أن امتلاك حيوان أليف يرتبط بالعديد من فوائد الصحة العقلية والجسدية، إلا أن حيواناتنا الأليفة يمكن أن تحمل أيضا أمراضا معدية يمكن أن تنتقل إلينا أحيانا. وبالنسبة لمعظم الناس، فإن الخطر منخفض.

لكن البعض، مثل النساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض من الحيوانات. لذا، من المهم معرفة المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

ما هي الأمراض التي يمكن أن تحملها الحيوانات الأليفة؟

تسمى الأمراض المعدية التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر بالأمراض حيوانية المنشأ. ومن المعروف أن أكثر من 70 من مسببات الأمراض التي تنتقل من الحيوانات الأليفة يمكن أن تنتقل إلى البشر.

يمكن أن تنتقل الأمراض حيوانية المنشأ مباشرة من الحيوانات الأليفة إلى البشر، مثلا من خلال ملامسة اللعاب وسوائل الجسم والبراز، أو بشكل غير مباشر، مثل من خلال ملامسة الفراش أو التربة أو الطعام أو الماء الملوث.

وتشير الدراسات إلى أن معدل انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ المرتبطة بالحيوانات الأليفة منخفض. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أقل من الواقع نظرا لأن العديد من الأمراض الحيوانية المنشأ لا "يتم الإبلاغ عنها"، أو قد يكون لها مسارات تعرض متعددة أو أعراض عامة.

تعد الكلاب والقطط مستودعات رئيسية للعدوى حيوانية المصدر والتي تسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات. وفي المناطق الموبوءة في إفريقيا وآسيا، تعتبر الكلاب المصدر الرئيسي لداء الكلب الذي ينتقل عن طريق اللعاب.

وتحمل الكلاب عادة بكتيريا Capnocytophaga في أفواهها ولعابها، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأشخاص من خلال الاتصال الوثيق. لن تمرض الغالبية العظمى من الناس، لكن هذه البكتيريا يمكن أن تسبب أحيانا عدوى لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ما يؤدي إلى مرض شديد وفي بعض الأحيان الوفاة.

وتشمل الأمراض الحيوانية المنشأ المرتبطة بالقطط عددا من الأمراض التي تنتشر عن طريق البراز والفم، مثل داء الجيارديات وداء السالمونيلا وداء المقوسات. وهذا يعني أنه من المهم بشكل خاص غسل يديك أو استخدام القفازات عند التعامل مع صندوق فضلات قطتك.

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ويمكن للقطط أيضا في بعض الأحيان أن تنقل العدوى من خلال العضات والخدوش.

لكن ليست الكلاب والقطط فقط هي التي يمكنها نقل الأمراض إلى البشر. يمكن أن تنقل الطيور الأليفة أحيانا داء الببغائية، وهي عدوى بكتيرية تسبب الالتهاب الرئوي. وتم ربط الاتصال بالسلاحف الأليفة بإصابة البشر بعدوى السالمونيلا، خاصة عند الأطفال الصغار. حتى الأسماك الأليفة تم ربطها بمجموعة من الالتهابات البكتيرية لدى البشر، بما في ذلك داء السلمونيلات.

وتم ربط تقبيل الحيوانات الأليفة بالعدوى الحيوانية المنشأ في بعض الأحيان. في إحدى الحالات، أصيبت امرأة في اليابان بالتهاب السحايا، بعد تقبيل وجه كلبها بانتظام.

كما أن الأطفال الصغار أكثر عرضة للانخراط في سلوكيات تزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الحيوانات - مثل وضع أيديهم في أفواههم بعد لمس الحيوانات الأليفة.

ماذا علي أن أفعل إذا كنت قلقا بشأن انتقال المرض من حيواني الأليف؟

• اغسل يديك بعد اللعب مع حيوانك الأليف وبعد التعامل مع فراشه أو ألعابه أو تنظيف فضلاته.

• عدم السماح لحيواناتك الأليفة بلعق وجهك أو فتح الجروح.

• الإشراف على الأطفال الصغار عندما يلعبون مع الحيوانات الأليفة.

• ارتداء القفازات عند تغيير صناديق القمامة أو تنظيف أحواض السمك.

• ترطيب أسطح قفص الطيور عند التنظيف لتقليل الهباء الجوي.

• إبعاد الحيوانات الأليفة عن المطبخ (خصوصا القطط التي يمكنها القفز على أسطح تحضير الطعام).

• مواكبة الرعاية البيطرية الوقائية، بما في ذلك التطعيمات وعلاجات الديدان والقراد.

• اطلب الرعاية البيطرية إذا كنت تعتقد أن حيوانك الأليف ليس على ما يرام.

التقرير من إعداد سارة ماكلين، محاضرة في الصحة البيئية، وإنزو بالومبو، أستاذ علم الأحياء الدقيقة، جامعة سوينبورن للتكنولوجيا.

المصدر: ساينس ألرت