حمّى الفيالقة تفتك بكتيبتين أوكرانيتين

نقل أفراد كتيبتين تابعتين للقوات الأوكرانية وأعداد من المرتزقة البولنديين إلى المستشفيات في خاركوف شرق أوكرانيا، بعد تفشي فيروس حمى الفيالقة بينهم.

وأفاد موقع "Ukraine.ru" ألإلكتروني الأوكراني بأن داء Legionella المعروف بمرض الفيالقة تفشى بين أفراد الجيش الأوكراني والمرتزقة البولنديين.

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وحسب الموقع، فإن المرض المعدي تفشى في اللواء الميكانيكي الرابع عشر على جبهة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.

وحاولت قيادة هذا اللواء في البداية إخفاء حقيقة انتشار الوباء وفي ليلة الأحد 3 سبتمبر، تم سحب الكتيبتين وتوزيع أفرادهما على أقسام الأمراض المعدية في مستشفيات مدينة خاركوف.

يذكر أن وسائل الإعلام البولندية كانت قد أفادت في وقت سابق بزيادة عدد حالات الإصابة بداء الليجيونيلا (الفيالقة) في بولندا.

وحسب بيانات رسمية صدرت الجمعة فإن 158 شخصا أصيبوا بالعدوى في الأول من سبتمبر الماضي، وانتشرت العدوى خارج مدينة رشيشوف البلولندية حيث سجلت بؤرة المرض.

يذكر أن مرض الفيالقة التهاب حاد في الرئتين تسببه بكتيريا Legionella pneumophila الرئوية.

وتعيش البكتيريا في أحواض الماء والمياه الراكدة ويمكن بسهولة الخلط بين هذا المرض والالتهاب الرئوي الناجم عن مسببات أمراض أخرى، حيث أن أعراضهما متشابهة جدا، وبينها الارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف أو مصحوب ببلغم.

وفي بعض الأحيان يكون هناك ألم في العضلات والصداع والارتباك والإسهال.

وتجدر الإشارة إلى أن البكتيريا تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل إليه إما نتيجة شرب المياه الملوثة أو عبر مكيفات الهواء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا