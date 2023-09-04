مواد غذائية تساعد على تحسين الذاكرة

اكتشف باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية أن الأطعمة الغنية بالفلافونول تساعد في الحفاظ على الذكريات الجيدة لفترة أطول.

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وتشير مجلة PNAS إلى أن الباحثين درسوا حالة أكثر من 1000 شخص من كبار السن قسموا إلى مجموعتين، خضعوا جميعا لمتابعة قدراتهم المعرفية لمدة ثلاث سنوات. كان أفراد المجموعة الأولى خلال هذه الفترة يتناولون غذائهم المعتاد مع تناول أدوية وهمية. أما أفراد المجموعة الثانية فكانوا يتناولون غذائهم المعتاد مع اقراص الفلافونيل 500 ملغم في اليوم.

وأظهرت النتائج أن ذاكرة أفراد المجموعة الثانية تحسنت بنسبة 16 بالمئة مقارنة بمستواها في بداية الدراسة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفلافونيل نباتي الأصل، يساهم في تحفيز عمل بعض الإنزيمات في جسم الإنسان، ولهذا السبب بالذات تتحسن الذاكرة. وتوجد هذه المركبات في التفاح والبصل والشاي والشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر.

ويقول الباحثون: "هذه الدراسة هي مجرد بداية للحديث عن ظاهرة الذاكرة البشرية. وهذه النتائج توضح بوضوح أن هناك حاجة إلى عناصر غذائية مختلفة لتقوية الدماغ".

المصدر: gazeta.ru