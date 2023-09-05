طبيبة توضح أهمية النوم الجيد

أكدت أناستاسيا كفاسوفا أخصائية الغدد الصماء، أن النوم الجيد مهم كثيرا للجهاز العصبي المركزي.

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وتشير الطبيبة إلى أنه أثناء النوم تجري عملية استيعاب المعلومات وإلغاء الروابط العصبية غير الضرورية واسترخاء الجهاز العصبي والعضلات وكذلك تركيب خلايا جديدة.

ووفقا لها، تجري أثناء النوم الجيد تنظيم عملية إنتاج الهرمونات التي ترتبط بشكل كبير بالنوم واليقظة. أي أن النوم المتقطع ولفترات قصيرة يؤثر سلبا في الوزن ويسبب زيادة الشهية والرغبة بتناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات.

وتشير إلى أن معدل النوم الطبيعي للشخص البالغ هو 7-8 ساعات في اليوم. والالتزام بهذا المعيار ضروري لدعم الصحة ومنع تطور الأمراض المزمنة.

وتنصح الخبيرة، للنوم الجيد ، بتهوية غرفة النوم واستخدام جهاز ترطيب الهواء والنوم على فراش نظيف ومريح واستخدام وسادة مريحة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"