طبيب يوصي بالمواضبة على الفحوص الطبية بعد سن الـ50 للوقاية من السرطان

قال طبيب الأورام الروسي يفغيني تشيريموشكين إن خطر السرطان يزداد إلى حد كبير بعد بلوغ الإنسان عامه الخمسين، وأوصى بإجراء الفحوص الدورية للوقاية من هذا المرض الخبيث.

قال طبيب الأورام الروسي يفغيني تشيريموشكين في حديث أدلى به لموقع NEWS.ru إن عمر الإنسان يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضح قالا:" "يزداد خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، مضيفا أنه في هذا العمر من المهم الخضوع لفحوصات وقائية منتظمة".

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وحسب الطبيب، فإن الخطر يرتبط بضعف التحكم المناعي والتغيرات التي تحدث نتيجة بلوغ العمر المتقدم في جسم الإنسان.

بالإضافة إلى العمر، يمكن أيضا، حسب الطبيب، أن يساهم في تطور الأورام الخبيثة التغييرات في البيئة الخارجية، أي تغيير المناخ أو مكان الإقامة.

وكان موقع KP.RU الإلكتروني قد ذكر في وقت سابق الأعراض المبكرة لسرطان المعدة. وبينها تلاشي الشهية أو نقصها، والألم في منطقة ما فوق المعدة وفقدان الوزن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير القيء والغثيان والبراز القطراني إلى تطور سرطان المعدة.

وحسب الخبراء، فإن فرص الشفاء من مرض سرطان المعدة تصل إلى 90٪ في المرحلة الأولى للمرض، وفي المرحلة الثانية لا تتجاوز تلك الفرص 60٪. ولهذا السبب من المهم طلب المساعدة الطبية في الوقت المناسب وإجراء فحوصات طبية استباقية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا