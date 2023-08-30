منظمة الصحة العالمية توضح موقفها من تقنية الوخز بالإبر

تستخدم طرق الطب البديل في مناطق عديدة من العالم، وبالذات في المناطق التي تلعب فيها دورا حضاريا واقتصاديا متميزا.

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وتشير المنظمة إلى أنها قد تكون الطريقة الوحيدة المتوفرة للعلاج في المناطق النائية والريفية، لذلك يجب إعادة النظر في الموقف منها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية نظمت في شهر اغسطس الجاري أول قمة عالمية للطب البديل في الهند، أثيرت فيها مسألة فعالية الوخز بالإبر واستخدامها في مجال الرعاية الصحية.

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ويقول مصدر في المنظمة: "من المهم جدا بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية أن تستخدم البلدان فقط الممارسات التي أثبتت الحياة جدواها لضمان رعاية صحية آمنة وفعالة وعالية الجودة. وفي عصر تفاقم مشكلات الرعاية الصحية، فإن الطب البديل المستند على أدلة يمكن أن يبشر ببداية عصر جديد في الصحة العالمية".

ويضيف، يجب إنشاء قاعدة أدلة جديدة لطرق العلاج البديلة. ولم يصدر عن هذه القمة بيان ختامي، ولكن قد يصدر في المستقبل القريب. لأن منظمة الصحة العالمية تنوي إجراء دراسات توضيحية عن فعالية طرق العلاج البديلة.

المصدر: Gazeta.Ru