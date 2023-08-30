هل سلطة الخيار والطماطم ضارة لعملية الهضم؟

وفقا للدكتور سيرغي أغابكين سلطة الطماطم والخيار ليست ضارة لعملية الهضم ولا يمكن ان تكون كذلك.

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يشير الطبيب إلى أن تناول سلطة الخيار والطماطم مع الخضروات الأخرى حقيقة منتشرة على نطاق واسع ليس فقط في فصل الصيف، بل وفي فصول السنة الأخرى ، ولا تلحق أي ضرر بالجهاز الهضمي وبعملية الهضم.

ويضيف إن الليكوبين صبغة تحدد لون بعض المنتجات مثل الطماطم والبطيخ الأحمر، وهي مادة مضادة للأكسدة، ويؤدي انخفاض الإجهاد التأكسدي في الجسم إلى إبطاء تطور مرض تصلب الشرايين ويساعد أيضا على منع نشوء الأورام.

واستنادا إلى ذلك يمكن تناول هذه السلطة المفيدة للصحة.

المصدر: فيستي. رو