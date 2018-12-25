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نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة

الصحة

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة
Globallookpress Pravda Komsomolskaya/Russian Look
الطماطم والخيار والفراولة تبطيء الشيخوخة
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وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة ولذيذة لمكافحة الشيخوخة، أساسها الخضروات والفواكه، ومن أهمها الفراولة والكيوي والطماطم والخيار.

ويؤكد علماء الجامعة على أن تناول بعض أنواع الفواكه والخضروات "يؤجل" بداية مرحلة الشيخوخة وحصول تغيرات في الجسم بسبب التقدم بالعمر.

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وخلال التجارب التي أجراها علماء الجامعة لاختبار فرضيات عن تأثير الفواكه والخضروات في عوامل التغيرات المرتبطة بالتقدم بالعمر، اكتشفوا أنه إضافة إلى الطماطم والخيار والفراولة، للخرمال (الكاكي) والكيوي نفس الخصائص. وتحتوي هذه المواد على نسبة عالية من مادة فيزيتين، التي تساعد في القضاء على الخلايا القديمة في الجسم مسببة ما يشبه تجدد الخلايا.

وتجري هذه العملية في جسم الإنسان بصورة تلقائية بواسطة جهاز المناعة. ولكن مع التقدم بالعمر، تضعف حماية الجسم، وهذا بالذات هو سبب "تآكل" الجسم.

وعلاوة على قيام مادة فيزيتين بتدمير الخلايا المستهلكة والقديمة، فإنها تقلل من عددها من خلال إبطاء ظهورها. ووفقا لعلماء جامعة مينيسوتا، تعمل هذه المادة طوال العمر على تجديد الخلايا وإبطاء شيخوختها.

ويفيد هذا الاكتشاف في إعداد نظام غذائي مثالي للمسنين، ما سيساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وترهل الجلد، وكذلك الأمراض الناتجة عن ضعف مناعة الجسم وانخفاض مقاومته.

المصدر: ميديك فورم

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