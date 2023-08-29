طريقة بسيطة لتعزيز صحة القلب لا تكلف مالا ودون رياضة ولا نظام غذائي!

يعد مرض الشريان التاجي، الناتج عن تراكم الترسبات على جدار الشرايين التي تزود القلب بالدم، أحد أكثر الأمراض شيوعا في العالم.

ومن الأدوية إلى الجراحة، هناك العديد من التدخلات التي يمكن أن تساعد على علاج هذه الحالة القاتلة.

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة، عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، إلى أن الضحك يمكن أن يساعد أيضا.

ووجد البحث الذي لم تتم مراجعته بعد من قبل النظراء، أن العلاج بالضحك يمكن أن يزيد من القدرة الوظيفية لنظام القلب والأوعية الدموية الذي يشمل القلب والرئتين والشرايين والأوردة.

ولاحظ فريق البحث انخفاضًا في الالتهاب وتحسن علامات الصحة بين مرضى الشريان التاجي الذين شاركوا في دورة من هذا العلاج.

ويحدث مرض الشريان التاجي عندما تكافح الشرايين التاجية في القلب لتزويد العضو بما يكفي من الدم والأكسجين والمواد المغذية.

ويمكن أن تؤدي جلسات الضحك إلى تمدد الأنسجة داخل القلب، ما قد يؤدي إلى زيادة تدفق الأكسجين عبر الجسم.

ومن خلال دراسة 26 شخصا بالغا بمتوسط عمر 64 عاما في الفترة من أغسطس 2016 إلى ديسمبر 2020، قام فريق البحث بقياس امتصاص الأكسجين لدى الأشخاص واتساع الشريان الرئيسي عند زيادة تدفق الدم.

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علاوة على ذلك، قاموا أيضا بقياس مستويات الجزيئات في أجسام المرضى، ما يدل على الالتهاب مثل إنترلوكين (IL) -6، وIL-10، وعامل نخر الورم (TNF) -ألفا، وجزيء التصاق الخلايا الوعائية (VCAM) وجزيء الالتصاق بين الخلايا (إيكام).

وتم تعيين ثلاثة عشر من المشاركين في الدراسة في مجموعة خضعت للعلاج بالضحك من خلال مشاهدة برنامجين كوميديين تلفزيونيين تم اختيارهما ذاتيا أسبوعيا، بينما شاهد الـ 13 الآخرون، الذين كانوا بمثابة المجموعة الضابطة، "أفلاما وثائقية محايدة".

وكشفت النتائج عن زيادة في ذروة امتصاص الجسم للأكسجين وتحسينات في وظيفة الأنسجة بالإضافة إلى علامات الالتهاب في الجسم.

ويعد هذا البحث أول تجربة سريرية خاضعة للرقابة لتقييم تأثير إعادة التأهيل باستخدام العلاج بالضحك على المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي.

علاوة على ذلك، تدعم الدراسة الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن الضحكة الخافتة الجيدة تجعل الجسم يفرز الإندورفين، وهي هرمونات يمكن أن تقلل من التوتر والالتهابات وتساعد القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء.

وبناء على هذه النتائج الجديدة، يعتقد العلماء أن العلاج بالضحك قد يكون "شكلا فعالا لإعادة تأهيل القلب لدى هذه المجموعة من المرضى".

المصدر: إكسبريس