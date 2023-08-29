قواعد بسيطة للحفاظ على صحة القلب

يعتبر القلب أحد أهم أعضاء الجسم، وتعتمد حياة الإنسان مباشرة على صحة القلب. لذلك الحفاظ على صحته فرض واجب.





ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى انه يجب اتباع قواعد بسيطة معينة من اجل أن يبقى القلب بصحة جيدة ويعمل أطول فترة ممكنة، وهي:

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- مراقبة مستوى ضغط الدم

وفقا له، لا يلاحظ الكثيرون كيف يبدأ مستوى ضغط الدم بالارتفاع، ولا يتبعون نظاما غذائيا صحيا، بل يكثرون من استهلاك الملح، ولا يمارسون أي نشاط بدني، وكل هذا يؤثر سلبا في صحة القلب.

ويقول: "يصبح من الصعب على القلب ضخ كمية الدم المطلوبة في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. وتصبح عضلة القلب مثل لاعب رياضي محترف، تتضخم عضلاته. وبالتالي، تصبح سميكة. نعم، إنها تعمل، وتضخ الدم بشكل جيد، لكنها لا تستطيع الاسترخاء، وتتضخم، وتصاب مثل المضخة، بالعطل".

ويضيف: "ارتفاع مستوى ضغط الدم يؤدي إلى تلف القلب و الأوعية الدموية".

- السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم

وفقا لمياسنيكوف، لا يوجد معيار موحد للجميع، لأن الأمر يعتمد على العمر وبعض عوامل الخطر. ومع ذلك يجب أن يعرف كل شخص مستوى الكوليسترول في دمه، والمقصود هو الكوليسترول "الجيد" و"الضار". لأن "الضار" يتراكم في الأوعية الدموية على شكل لويحات. أما "الجيد" فيأخذ معه "الضار" من الأوعية الدموية وينقله إلى الكبد لمعالجته.

ويشير إلى أنه إذا ظهر أن مستوى الكوليسترول وصل إلى الحدود العليا أو تجاوزها قليلاـ فيجب أن يعلم الشخص أن عليه تغيير نظامه الغذائي، قبل أن يتوقف قلبه عن العمل بصورة مفاجئة.

- السيطرة على مستوى الغلوكوز في الدم

يقول مياسنيكوف: "إذا كان مستوى السكر في الدم 5.7 - 6.9 (داء السكري عند 7.0)، في هذه الحالة تتضاعف مخاطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتلف الأوعية الدموية عدة مرات".

ولكن هذا لا يعني أنه يجب فورا التخلي عن تناول السكر والعسل، بل يجب استبعاد الأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية (الكربوهيدرات البسيطة) مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من حبوب القمح المكررة.

- التحكم بالوزن

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى ظهور متلازمة التمثيل الغذائي وارتفاع مستوى ضغط الدم وبالتالي ارتفاع مستوى الغلوكوز والكوليسترول في الدم.

- الإقلاع عن التدخين

يعتبر التدخين مصيبة حقيقية في الوقت الحاضر، لأنه عامل خطر كبير من عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك من الأفضل الإقلاع عن التدخين فورا ودون تردد.

المصدر: فيستي. رو