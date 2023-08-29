أعراض مفاجئة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يمكن أن تلاحظها في الشَعر

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط عبارة عن حالة نفسية شائعة تبدأ في مرحلة الطفولة ويمكن أن تستمر حتى فترة المراهقة والبلوغ.

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ويعتقد الكثير منا أننا نعرف أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (AHDH). وتعد صعوبة التركيز أو الجلوس ساكنا أو تذكر الأشياء من العلامات النموذجية لحالة يمكن لمعظم الناس التعرف عليها. ولكن هناك عارض آخر أكثر إثارة للدهشة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تم تسليط الضوء عليه في دراسة حديثة، ويمكن رؤيته في الشَعر.

ويمكن أن يحدث هوس نتف الشعر، المعروف أيضا باسم اضطراب شد خصل الشعر، لدى الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب السلوكي.

وفي تقرير حديث، يتذكر الأطباء في الهند حالة فتاة تبلغ من العمر 25 عاما مصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث قامت بنتف شعر رأسها.

وكانت تنتف خصلات شعرها ما يصل إلى عشر مرات في اليوم لأنها كانت تشعر بالقلق أثناء تجوالها في الغرفة.

وعند الفحص، وجد الأطباء أن لديها بقع صلع فوق رأسها، خاصة في منطقة التاج.

وعانت الفتاة أيضا من اضطراب اكتئابي كبير، واضطراب الأكل، والشره المرَضي، ونوبات الشراهة عند تناول الطعام مع ممارسة التمارين الرياضية المفرطة.

ويعتقد العلماء أن نتف الشعر المزمن قد ينجم عن انخفاض مستويات الدوبامين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تنظم المزاج والتحفيز.

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ويعاني المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من مستويات منخفضة من المادة الكيميائية. ولهذا السبب، غالبا ما ينخرط المصابون في هذه الحالة في ما يُعرف بسلوك البحث عن الدوبامين.

وبالنسبة للبعض، قد يبدو ذلك مثل الانغماس في الطعام أو المخدرات، لكن السلوكيات المتكررة، مثل نتف الشعر، يمكن أن توفر أيضا دفعة من الدوبامين.

وإلى جانب انخفاض مستويات الدوبامين، غالبا ما يكافح المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتنظيم عواطفهم.

ونتف الشعر هو إحدى استراتيجيات التكيف التي تنظم الحالات العاطفية السلبية، مثل التوتر، عن طريق زيادة الدوبامين والسيروتونين.

وفي حالة الخرّيجين، يُعتقد أيضا أن الضغط المتزايد الناتج عن الامتحانات يساهم في الإصابة بهوس نتف الشعر.

ويعالج الأطباء عملية نتف الشعر بمضادات الاكتئاب، والتي غالبا ما توصف لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة، لزيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين.

الأعراض الـ18 الأخرى لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يمكن تصنيف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى نوعين من المشاكل السلوكية - عدم الانتباه وفرط النشاط.

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وفي حين أن معظم الناس تظهر عليهم أعراض كلا الأمرين، إلا أن هذا ليس هو الحال دائما. وعند البالغين، يكون فرط النشاط أقل شيوعا، وتكون الأعراض أكثر دقة، ما يجعل التعرف عليها أكثر صعوبة.

وكشفت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن الأعراض لدى البالغين والأطفال هي:

- الغفلة أغلب الوقت

- وجود فترة اهتمام قصيرة وسهولة تشتيت الانتباه

- ارتكاب أخطاء السهو، على سبيل المثال، في الواجبات المدرسية

- النسيان أو فقدان الأشياء

- عدم القدرة على الالتزام بالمهام المملة أو التي تستغرق وقتا طويلا

- يبدو غير قادر على الاستماع للتعليمات أو تنفيذها

- تغيير النشاط أو المهمة باستمرار

- مواجهة صعوبة في تنظيم المهام

- فرط النشاط والاندفاع

- عدم القدرة على الجلوس ساكنا، خاصة في الأماكن الهادئة

- التململ باستمرار

- عدم القدرة على التركيز على المهام

- الحركة الجسدية المفرطة

- الحديث المفرط

- التصرف دون تفكير

- مقاطعة المحادثات

- شعور ضئيل أو معدوم بالخطر

- تقلب المزاج وسرعة الغضب

المصدر: ذي صن