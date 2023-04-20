7 معلومات يمكن أن تكشفها حالة شعرك عن صحتك

مهما كان نوع شعرك، سواء كان سميكا أو رفيعا أو قصيرا أو طويلا أو لامعا أو جافا، فيمكنه قول الكثير عن صحتك.

ويعود سبب العديد من مشاكل الشعر التي نواجهها إلى نقص بعض العناصر الغذائية. ولحسن الحظ، يمكن للمكملات الغذائية المساعدة على تخطي هذه المشكلة.

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تشرح لولا بيغز، أخصائية التغذية في العلامة التجارية للمكملات الصحية الطبيعية Together Health ما يمكن أن يخبرك به شعرك الجاف والباهت والخفيف عن صحتك.

1. الشعر الجاف

عندما يبدأ الشعر في الظهور بأنه يشبه القش قليلا، فقد يرجع ذلك إلى عوامل مثل التعرض المفرط للحرارة أو التصفيف الزائد، ولكن النظام الغذائي قد يكون أيضا أحد العوامل الرئيسية لجفاف الشعر.

ويتكون الشعر من البروتين، لذا فإن التأكد من تناول ما يكفي في نظامك الغذائي اليومي أمر مهم لتحقيق خصلات قوية وصحية.

وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، فقد يصبح الشعر ضعيفا وجافا وهشا.

وتوضح لولا أن البيض مصدر ممتاز للبروتين، وتقول إنه "غني بالفيتامينات والبيوتين. كما أن صفار البيض غني بالدهون الصحية للحفاظ على خصلات الشعر ناعمة ولامعة. والزبادي اليوناني هو غذاء رائع آخر غني بالبروتين، حيث يحتوي على فيتامين B5 الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس ويمكن أن يعزز نمو الشعر".

وتشمل المصادر الأخرى للبروتين الدجاج واللحوم ومنتجات الألبان والتوفو والعدس والبقوليات.

ولضمان الحصول على ما يكفي، قم بتضمين جزء من البروتين في كل وجبة.

2. شعر باهت

على الرغم من وجود عوامل مثل التصفيف والغسيل الزائد، يمكن أن يكون سبب الشعر الباهت هو نقص بعض العناصر الغذائية الخاصة.

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لكن لا تخف، لأن بعض التعديلات الغذائية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.

وتنصح لولا بالموز لأنه غني بفيتامينات B والسيليكا والزنك "التي تساعد على تعزيز الملمس الناعم والسماكة واللمعان".

ومن الأطعمة الرائعة التي يجب تضمينها للتخلص من الشعر الباهت هي البطاطا الحلوة لأنها غنية بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A عند هضمه.

وتضيف لولا: "هذا يحسن دوران الأكسجين إلى بصيلات الشعر عبر فروة الرأس ويعزز النمو القوي".

3. تساقط الشعر أو ترققه

تقول لولا: "يمكن أن يكون نقص الحديد سببًا لتساقط الشعر وترققه. وسيؤدي تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إلى تحسين مستويات الحديد، ومع ذلك، إذا كنت نباتيا، فيجب عليك دمج المزيد من الأطعمة مثل الخضار الورقية بما في ذلك السبانخ واللفت والبروكلي والمزيد من البقول والعدس".

ويمكن أيضا اعتماد مكملات الحديد. ولتعزيز امتصاص الحديد، وجدت الدراسات أنه قد يكون من المفيد تناول مكملات مع التفاح أو عصير البرتقال.

ويمكن أن يكون انقطاع الطمث أيضا عاملا في ترقق الشعر، مثل الإجهاد.

وتنصح لولا بتقليل التوتر إلى الحد الأدنى عن طريق تخصيص الكثير من الوقت للراحة والتعافي، وجعل النوم الجيد أولوية.

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وإذا كان التوتر يؤثر على حياتك اليومية، فتحدث إلى طبيبك.

4. الشعر التالف

تقول لولا إن الشعر التالف يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لحماية بصيلات الشعر من التلف وتعزيز نمو الشعر أيضا.

وأشارت إلى أن "التوتيات أغذية خارق للشعر"، مضيفة أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C ويمكن أن تساعد في امتصاص الكولاجين والحديد.

والكولاجين هو بروتين يشارك بشكل أساسي في الشعر والجلد والأظافر والعضلات والغضاريف وهيكل العظام.

ومع تقدمنا في العمر، تنخفض مستويات الكولاجين بشكل طبيعي، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وتنصح لولا بتناول التوت البري والفراولة والتوت. وتقول: "زبدة الفول السوداني وبذور الكتان والجوز والأفوكادو هي أيضا إضافات رائعة لأنها تحتوي على أطنان من الزيوت والفيتامينات الصحية التي ستساعد في تغذية الشعر وتمنعه من الجفاف".

5. فروة الرأس الجافة

فروة الرأس الجافة ليست فقط مزعجة ومثيرة للحكة، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى ظهور قشور على طول جذور الشعر.

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ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من الأحماض الدهنية الأساسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية فروة الرأس وترطيبها.

وتوصي لولا بتناول المزيد من الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3، مثل السردين والماكريل والسلمون المرقط. وتشير إلى أن المصادر النباتية مثل بذور عباد الشمس واليقطين الغنية بالزنك قد تكون مفيدة أيضا.

وإذا كنت نباتيا أو ممن لا يحب السمك، فيمكن لمكملات أوميغا أن تساعدك.

6. الشعر الرمادي المبكر

إذا شعرت أن الشيب أصابك في وقت مبكر جدا، فإن هناك بعض أوجه القصور التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك، على غرار نقص فيتامين B6 B12، البيوتين، وفيتامين D وفيتامين E.

وتقول لولا: "أود أن أقترح تناول المزيد من الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة جنبا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالفيتامينات بما في ذلك المأكولات البحرية والبيض والشاي الأخضر والسلمون والبذور والمكسرات واللحوم الحمراء والجبن".

ومع ذلك، قد يكون التاريخ العائلي السبب وراء ظهور الشيب مبكرا لدى البعض.

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7. تساقط الشعر المفاجئ

يمكن أن يكون نقص التغذية هو السبب في تساقط الشعر المفاجئ. ويمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتين والحديد وبعض الفيتامينات عاملا مساهما.

وتشرح لولا: "قد تكون فكرة جيدة أن ترى طبيباً لطلب فحص الدم للتحقق من وجود نقص غذائي، ثم النظر في زيادة مستويات معينة من الفيتامينات بمساعدة مكمل غذائي".

وقد يكون الإجهاد أيضا هو السبب، لذا حاول ممارسة أساليب تخفيف التوتر يوميا، مثل التمارين المنتظمة والتأمل.

وإذا كنت قلقا، فقم بزيارة الطبيب العام لاستبعاد أي حالة طبية كامنة.

المصدر: ذي صن