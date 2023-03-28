"ظاهرة غريبة" تسبب تساقط الشعر بشكل كبير مع اقتراب الصيف

يلاحظ كثيرون تساقط الشعر أكثر مع اقتراب فصل الصيف، وربما يرجع ذلك إلى ظاهرة غير مفهومة جيدا تسمى تساقط الشعر الموسمي، وتميل إلى الحدوث في بداية الربيع.

وقد يكون هذا شبيها بكيفية تخلي الحيوانات عن "معطفها الشتوي" مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور هيو راشتون، خبير الشعر في "هارلي ستريت": "على الرغم من أن ليس لدينا جلدة من الفراء للتخلص منها، فمن الشائع أن يفقد البعض منا المزيد من الشعر في هذا الوقت من العام".

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وأشار إلى أن التساقط الموسمي للشعر يؤثر على بعض الناس أكثر من غيرهم، ويمكن أن يحدث أيضا مع انتقالنا من الصيف إلى الخريف.

وأضاف أستاذ دراسات علم الشعر: "بالنسبة لبعض الناس، فإنهم لا يختبرون هذه الحالة إلا في الربيع، وبالنسبة للآخرين، فهي تحدث فقط في الخريف، بينما قد يتأثر البعض، للأسف، بكليهما".

لماذا يحدث التساقط الموسمي؟

يتبع الشعر دورة مكونة من أربع مراحل محددة: مرحلة التنامي (Anagen)، مرحلة التراجع عن النمو (Catagen)، مرحلة الانتهاء (Telogen) والتساقط الخارجي (Exogen).

ووفقا للدكتور راشتون، يحدث التساقط الموسمي لأن نسبة أكبر من المعتاد من نمو الشعر تنتقل إلى مرحلة الانتهاء من دورة الشعر.

ويحدث هذا التحول عادة أثناء الانقلاب الشتوي أو الصيفي، وهما أقصر وأطول الأيام كل عام.

لكنك ستلاحظ تساقط شعرك فقط بعد نحو ثلاثة أشهر.

والسبب الدقيق لتساقط الشعر الموسمي غير معروف، لكن يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبطا بالتغير في مستويات الضوء في كل انقلاب.

وأوضح الدكتور راشتون أن بصيلات الشعر تحتوي على عدد من المستقبلات الضوئية، مثل CRY1 وCRY2 وOPN3 وOPN4، والتي تستجيب للضوء.

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واقترح أن التغيرات في مستويات الضوء مع مرور الأيام أطول أو أقصر يمكن أن تحفز خلايا مستقبلات الضوء في الشعر، ما يتسبب في انتقال بعض الشعر إلى المرحلة التالية من دورة الشعر.

وشرع الدكتور راشتون: "نظرا لأن المزيد من الشعر يصل إلى مرحلة الانتهاء في وقت واحد، فإن تساقط الشعر يميل إلى الحدوث كل ذلك في إطار زمني قصير، ما يجعله أكثر وضوحا ويؤدي غالبا إلى الاعتقاد بأن لديهم مشكلة تساقط الشعر أو أنهم يعانون من مشاكل غير طبيعية في مستويات تساقط الشعر".

وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أن تساقط الشعر الموسمي يجب أن يستمر فقط لمدة أقصاها أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ولحسن الحظ، فإن كل الشعر الذي تسقطه سوف ينمو من جديد. ولكن إذا كان الشعر يتساقط باستمرار، فقد يرجع ذلك إلى سبب آخر.

ونصح الدكتور راشتون أنه "قد يكون من المفيد، في مثل هذه الحالات، طلب المشورة من أخصائي الشعر الذي يمكنه المساعدة في تحديد سبب زيادة تساقط الشعر واقتراح الطرق المناسبة لعلاج هذه الحالة".

المصدر: ذي صن