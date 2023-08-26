نظام غذائي شائع يمكن أن يساعدك حقا على العيش لفترة أطول!

ارتبط بالنظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط منذ فترة طويلة تحسين الصحة، حيث يتميز بأنه غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك.

وقد حددت دراسة جديدة باستخدام بيانات عن 110799 شخصا في المملكة المتحدة، تفاصيل محددة في النظام الغذائي والتواصل الاجتماعي والراحة التي تقلل من خطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب والسرطان.

وتعد الدراسة، التي أجراها أكاديميون في جامعة مدريد Autónoma في إسبانيا وجامعة هارفارد تي.إتش. - كلية تشان للصحة العامة، واحدة من أولى الدراسات التي قامت بتحليل آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على السكان خارج دول البحر الأبيض المتوسط، ودمجت جوانب أخرى من نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بما في ذلك مستويات الراحة والتواصل الاجتماعي).

فوُجد أن أولئك الذين احتلوا مرتبة أعلى في الالتزام بأسلوب نمط حياة البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر أقل بنسبة 29% حيال الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% في المتوسط.

ويقول مرسيدس سوتوس برييتو، من جامعة Autónoma في مدريد: "تشير هذه الدراسة إلى أن من الممكن للسكان غير المقيمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يتبنوا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باستخدام المنتجات المتاحة محليا وأن يتبنوا نمط الحياة المتوسطي الشامل ضمن سياقاتهم الثقافية الخاصة".

ويؤكد الباحثون أن أساليب الحياة يجب أن تتكيف من بلد إلى آخر مع المناخ، والأطعمة المحلية، والعادات، وما إلى ذلك - ولكن يبدو أن مبادئ شعوب البحر الأبيض المتوسط لها تأثيرات تعزز الصحة في أي مناخ.

إقرأ المزيد

وتم استخدام استبيانات المشاركين لتقييم النظام الغذائي ونمط الحياة، حيث أبلغ الأشخاص بما يميلون إلى تناوله وما يفعلونه على أساس يومي.

في الواقع، كان "النشاط البدني والراحة والعادات الاجتماعية والعيش المشترك" هو ذا التأثير الأكبر بالنسبة إلى خطر الوفاة.

ويغطي نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأساسيات التي نعرف بالفعل أنها مفيدة لنا: البقاء نشيطا، والحصول على قسط كاف من النوم، ومواكبة الأصدقاء، والحد من مقدار الوقت الذي نقضيه في الجلوس أمام شاشة الهاتف.

وهناك العديد من الطرق التي يمكننا جميعا من خلالها تحقيق هدفنا النهائي، ولكن لدينا سيطرة أكبر على تجنب بعضها أكثر من غيرها. يبدو التحول إلى الأطعمة المتوسطية واعتماد المزيد من نمط الحياة في المنطقة بمثابة طريقة بسيطة للبقاء أكثر صحة.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تلعب السلوكيات القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي أو النشاط البدني، أدوارا رئيسية في الوقاية من الأمراض غير المعدية المتعددة والوفيات المبكرة".

نشر البحث في Mayo Clinic Proceedings.

المصدر: ساينس ألرت