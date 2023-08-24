تحذير من خطأ "خطير" قد يرتكبه البعض عند تطبيق زيت إكليل الجبل للحصول على شعر طويل

راج استخدام علاجات مثل زيت إكليل الجبل كحل للحصول على شعر رائع وطويل عبر "تيك توك"، خاصة مع دعم الدراسات العلمية لفوائده.

ومع ذلك، حذر الخبراء من نقع خصلات الشعر في هذه المادة، لأنها قد تؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها، خاصة في الطقس الدافئ.

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منذ العام الماضي أو نحو ذلك، نشر العديد من مستخدمي "تيك توك" فيديوهات عن فوائد استخدام زيت إكليل الجبل لتسريع نمو الشعر.

ووثّق الكثيرون كيف أضاف العلاج بعض السنتينترات إلى خصلات شعرهم، وقلل من تساقط الشعر، فضلا عن علاج تهيج فروة الرأس والقشرة.

ولكن لم تكن رحلة الجميع مع زيت إكليل الجبل سلسة للغاية، حيث أظهرت إحدى المستخدمات كيف تسبب هذا العلاج الطبيعي في تساقط خصلات شعرها.

والآن، أخطر الخبراء في موقع SpaSeekers.com عشاق التجميل بضرورة توخي الحذر عند تجربة هذه الطريقة لتسريع نمو الشعر، خاصة في الشمس.

ووفقا للخبراء يجب على أولئك الذين يرغبون في جني الفوائد الطبيعية للزيت المعتمد على الأعشاب، وضع زيت إكليل الجبل المخفف مباشرة على الجذور، أو بقع الشعر الرقيق، وتدليك فروة الرأس. وهذا يزيد من أكسجة بصيلات الشعر، وبالتالي يعزز فعالية الزيت.

ويجب على المستخدمين بعد ذلك ترك الزيت ليتغلغل في فروة الرأس لمدة 30 دقيقة على الأقل.

لكن استخدام الزيت على الشعر مع القيام بتسريحة على شكل كعكة أو ذيل حصان، والخروج إلى الشمس من دون حماية كافية سيكون له آثار ضارة.

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وقال جيسون غولدبيرج، مدير موقع SpaSeekers.com: "يحتوي زيت إكليل الجبل على حمض الكارنوسيك، المعروف بشفاء تلف الأعصاب والأنسجة عن طريق تحسين الدورة الدموية وتشجيع نمو الأعصاب. وتساعد هذه الخاصية بصيلات الشعر على نمو الشعر وشفاء أي تهيج قد يتعرض له الأشخاص في فروة رأسهم".

واضاف: "من المهم أن تدرك أن وضع أي زيت على الجلد سوف يجذب الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويزيد من فرصة التعرض لأضرار أشعة الشمس، ما يعني أن كعكة الشعر مع زيت إكليل الجبل الخاصة بك يمكن أن تفعل المزيد الضرر أكثر من النفع إذا جلست في الشمس".

وتابع جيسون: "ربما لا تدرك ذلك، لكن فروة رأسك جزء حساس بشكل خاص من جسمك. ويمكن أن يؤدي حرقها إلى تقشرها واحمرارها وتقرحها. ولكن ليس هناك حاجة للتخلي عن علاجات الشعر تماما. ومنع أضرار أشعة الشمس، تجنب وضع زيت إكليل الجبل على شعرك أثناء التعرض لأشعة الشمس بالخارج، وتأكد من وضع كريم واقي من الشمس للشعر لتوفير حماية إضافية".

ويُنصح باختيار كريم يحتوي على عامل حماية من الشمس SPF 15 على الأقل وتطبيقه كل بضع ساعات، ووضع كريم إضافي على مناطق تساقط الشعر أو الصلع، حيث إن هذه المناطق ستكون أقل حماية من أشعة الشمس.

وإذا كنت ترغب في الخروج تحت أشعة الشمس بعد غمر شعرك بزيت إكليل الجبل، فقد أوصى جيسون بارتداء قبعة أو وشاح للرأس لحماية فروة رأسك الحساسة.

المصدر: ذي صن