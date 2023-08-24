مواد غذائية يفضل تناولها في وجبة الفطور

وفقا للدكتورة ناتاليا كروغلوفا خبيرة التغذية الروسية من الأفضل تناول مواد غذائية في وجبة الفطور محتوية على كربوهيدرات معقدة وبروتين.



وتشير الخبيرة إلى أنه يجب ألا يتجاوز موعد تناول وجبة الفطور أكثر من ساعة بعد الاستيقاظ من النوم.

إقرأ المزيد

وتقول: "يجب أن تتضمن وجبة الفطور مواد غذائية محتوية على كربوهيدرات معقدة: عصائد، خبز الحبوب الكاملة. وهذا أفضل خيار. كما يجب أن تحتوي على البروتين: الزبادي، جبن القريشة، الجبنة، البيض، فواكه طازجة أو خضروات ويمكن أن تكون مطبوخة".

ووفقا لها، يمكن أيضا تناول لحم الدواجن والأسماك في وجبة الفطور كمصدر مهم للبروتين، ولكن عادة تؤكل هذه المواد في وجبة الغداء.

وتؤكد الخبيرة على ضرورة تناول وجبة الفطور، مشيرة إلى أن البعض لا يشعرون بالجوع في الصباح لذلك لا يتناولون هذه الوجبة المهمة. ولكن تخطي وجبة الفطور بصورة دورية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لأن الجسم يضطر إلى استعادة السعرات الحرارية الناقصة في فترة ما بعد الظهر.

المصدر: m24.ru