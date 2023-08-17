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طبيبة تكشف سبب ظهور الكدمات (الأورام الدموية hematoma)

الصحة

طبيبة تكشف سبب ظهور الكدمات (الأورام الدموية hematoma)
Globallookpress F. Hecker/blickwinkel
صورة تعبيرية
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تؤدي التغذية غير الصحية وخاصة المحتوية على نسبة منخفضة من فيتامينات C و P، وكذلك مرض السكري، إلى ضعف و هشاشة الأوعية الدموية.

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كدمات معينة يجب الاهتمام بها
كدمات معينة يجب الاهتمام بها


وتشير الدكتورة أناستاسيا أكولوفا أخصائية طب وجراحة القلب والأوعية الدموية، إلى أن السبب الآخر لتلف الأوعية الدموية هو أمراض المناعة الذاتية الجهازي ، مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية.

وتقول: "تظهر الكدمات أثناء فترة الحمل، بسبب اختلال التوازن الهرموني في الجسم، وكذلك في حالة انخفاض مستوى الصفائح الدموية، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بنزيف أنفي ويمكن أن تظهر أورام دموية تحت الجلد".

وتشير الطبيبة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون خلال فترة طويلة أدوية لرقرقة الدم لديهم ميل لظهور الأورام الدموية. كما أنه مع التقدم بالعمر يزداد احتمال ظهور الكدمات، بسبب انخفاض مرونة الأنسجة واستهلاك الأوعية الدموية - الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية.

و تظهر الكدمات أيضا نتيجة الاصطدام بزوايا حادة أو بأشياء أخرى ولكنها تزول ذاتيا بعد أيام. ولكن في حالة حدوث ورم دموي كبير يجب استشارة الطبيب المختص.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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